سفير مصر في عمان يشيد بالتعاون في مجال الشئون الدينية (صور)

التقى السفير خالد راضي، سفير مصر لدى سلطنة عمان، اليوم، مع عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، بحضور نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة المصرية الأرثوذكسية والمسئول عن متابعة شئون الكنائس الأرثوذكسية المصرية بدول الخليج، والذي يزور السلطنة خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري.

واستعرض السفير راضي، خلال لقائه مع المسئول العماني، أهم آفاق التعاون بين مصر وسلطنة عمان في مجال الأوقاف والشئون الدينية.

لقاء السفير المصري اليوم

عمان تشيد بالتنسيق المستمر مع مصر

وثمن الدعم والرعاية التي تقدمهما وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية للكنيسة المصرية في السلطنة، مشيدًا بقيم السماحة والتعايش التي تسود المجتمع العماني.

لقاء السفير المصري اليوم

من جانبه، أشاد وزير الأوقاف والشئون الدينية العماني بالتنسيق المستمر مع مصر في مجال الشئون الدينية، مشيراً إلى توافق التوجهات العمانية والمصرية في دعم قيم الوسطية وقبول الآخر، ونبذ كافة أشكال العنف والتطرف مع التمسك بالمبادئ والتقاليد المتعارف عليها.

لقاء السفير المصري اليوم

وأكد الجانبان أهمية تضافر الجهود بين البلدين الشقيقين من أجل تعزيز تلك القيم ومفاهيم التسامح والتعايش.

وأقام سفير مصر في سلطنة عمان مأدبة غداء بمناسبة زيارة ممثل الكنيسة المصرية إلى السلطنة، بحضور الأب سريال الأنبا بيشوي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مسقط، وعدد من أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان وأعضاء السفارة المصرية.