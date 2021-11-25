الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر في عمان يشيد بالتعاون في مجال الشئون الدينية (صور)

لقاء السفير المصري
لقاء السفير المصري اليوم

التقى السفير خالد راضي، سفير مصر لدى سلطنة عمان، اليوم، مع عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، بحضور نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة المصرية الأرثوذكسية والمسئول عن متابعة شئون الكنائس الأرثوذكسية المصرية بدول الخليج، والذي يزور السلطنة خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري.

واستعرض السفير راضي، خلال لقائه مع المسئول العماني، أهم آفاق التعاون بين مصر وسلطنة عمان في مجال الأوقاف والشئون الدينية.

FB_IMG_1637848998276
لقاء السفير المصري اليوم

عمان تشيد بالتنسيق المستمر مع مصر 

وثمن الدعم والرعاية التي تقدمهما وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية للكنيسة المصرية في السلطنة، مشيدًا بقيم السماحة والتعايش التي تسود المجتمع العماني.

FB_IMG_1637848996189
لقاء السفير المصري اليوم

من جانبه، أشاد وزير الأوقاف والشئون الدينية العماني بالتنسيق المستمر مع مصر في مجال الشئون الدينية، مشيراً إلى توافق التوجهات العمانية والمصرية في دعم قيم الوسطية وقبول الآخر، ونبذ كافة أشكال العنف والتطرف مع التمسك بالمبادئ والتقاليد المتعارف عليها.

FB_IMG_1637848993668
لقاء السفير المصري اليوم

وأكد الجانبان أهمية تضافر الجهود بين البلدين الشقيقين من أجل تعزيز تلك القيم ومفاهيم التسامح والتعايش.

وأقام سفير مصر في سلطنة عمان مأدبة غداء بمناسبة زيارة ممثل الكنيسة المصرية إلى السلطنة، بحضور الأب سريال الأنبا بيشوي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مسقط، وعدد من أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان وأعضاء السفارة المصرية.

مصر عمان الشئون الدينية الأوقاف الكنيسة المصرية الأرثوذكسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

200 مراسل أجنبى ينقلون احتفال طريق الكباش إلى العالم

تعاون بين مصر وإسرائيل بشأن إمدادات الغاز الطبيعي لإعادة تصديره

وزيرة الثقافة تكشف موعد افتتاح أوبرا المنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالي

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية

فى القاهرة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تحضر منتدى غاز شرق المتوسط

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد ضخم شمال القدس