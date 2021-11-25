الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة التلاميذ بمغص بالبطن في بني سويف.. المحافظة توضح الحقيقة

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أصدرت محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، بيانا يفيد بتلقي غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إخطاراً بوصول عدد من التلاميذ إلى مستشفى إهناسيا المركزي بادعاء مغص بالبطن، وذلك حسب ادعائهم بعد تناول وجبة التغذية المدرسية.

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيلي الصحة والتعليم بالتوجه للمستشفى المركزي بإهناسيا للوقوف على  حقيقة الموقف على الطبيعة.

وأفاد وكيل وزارة الصحة أنه لا توجد أي أعراض من المتعارف عليها لحالات التسمم، من قيئ ودوخة باستثناء مغص بالبطن، وتم إعطاء التلاميذ علاج للمغص، وخروج معظم التلاميذ من المستشفى "بعد الاطمئنان على سلامتهم" إلى منازلهم مع ذويهم، دون حجز أي حالة بالمستشفى "حتى ساعته".

وكان المحافظ قد كلف وكلاء الصحة والتعليم والتموين خلال الأيام الماضية بتشديد الرقابة على توريد وتصنيع مكونات الوجبات الغذائية من عصير وبسكوت وخلافه، للتأكد من سلامة ما يقدم للطلاب، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف التغذية المدرسية، حيث يتم أخذ عينات بشكل دائم من الوجبات للتأكد من جودتها، مع المرور الدوري على أماكن تصنيع الوجبات المدرسية.

بني سويف وزارة الصحة التغذية المدرسية الدكتور محمد هاني غنيم حالات التسمم الوجبات الغذائية

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الرجل الأصفر

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