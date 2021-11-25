إصابة 4 أشخاص فى حادث سيرة بالطريق الصحراوي الغربى بأسوان

شهد الطريق الصحراوى الغربى بأسوان، صباح اليوم، انقلاب سيارة ملاكى، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربى، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية إلي المنطقة، وتباشر تحرياتها حول الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان، شهدت مساء أمس الاربعاء، وقوع حادثتين بمناطق متفرقة ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وتلقى اللواء هشام سليم، إخطارًا يفيد بوقوع حادثين متفرقين في مدينتي إدفو وكوم أمبو التابعين لمحافظة أسوان، وجاءت الحوادث كالتالي:

شهد طريق إدفو/ مرسى علم بمحافظة أسوان، وبالتحديد بالكيلو 70 ، انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين الفور تم مستشفى إدفو العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بينما وقع حادث سيارة في مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان أسوان، حيث اثناء عبور سيدة للطريق صدمتها بسيارة، ما أدى إلى أصابتها، وتم نقلها الي مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

من جهة أخرى كانت شهدت منطقة السيل في مدينة أسوان، تواجد سيارة المركز التكنولوجى المتنقل، أمس الإربعاء، ويستمر تقديم الخدمات حتى الساعة الواحدة ظهرًا، ويأتي ذلك في أطار تقديم جميع خدمات المركز التكنولوجى للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، للمواطنين في منطقهم، والتي من أبرزها تقديم طلبات وشكاوي، وتحصيل إلكتروني.



