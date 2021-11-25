الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«الكاظمي»: الأحداث الأخيرة في السليمانية تستدعي موقفًا مسؤولًا من الجميع

جريدة الدستور

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الأحداث الأخيرة في محافظة السليمانية تستدعي موقفًا مسؤولًا من الجميع.

وقال الكاظمي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - إن "الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفًا مسؤولًا من الجميع لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور".

وأضاف أن "التظاهرات السلمية حق مكفول دستوريًا والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان".

واندلعت منذ أيام تظاهرات حاشدة في محافظة السليمانية شارك فيها الآلاف من الشباب، غالبيتهم من الطلبة، احتجاجًا "على انقطاع المساعدات المالية منذ سنوات".

بغداد السليمانية الكاظمي العراق

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