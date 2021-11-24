الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للحد من الزيادة السكانية..

«التضامن»: الانتهاء من تدريب 130 طبيبًا وممرضة بعيادات «2 كفاية» غدًا

الزيادة السكنية
الزيادة السكنية

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، للانتهاء من تدريب 130 طبيبًا وممرضة بعيادات "2 كفاية"، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، حيث ستقوم كوادر قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة بإعداد المحتوى التدريبى والتدريب عليه بالمراكز التابعة لها.

ومن جانبه، أكد مساعد وزيرة التضامن الدكتور عمرو عثمان، أن وزارة التضامن تعمل على التوسع فى  مشروع «2 كفاية» خلال الفترة القادمة والذي بدأ في عشر محافظات، وهي الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الخصوبة، وتشمل البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حي الأسمرات.

بينما قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع "2 كفاية" يأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بمواجهة مشكلة الزيادة السكانية عبر تنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية.

وأضافت «القباج» في تصريحات صحفية، أن "2 كفاية" من البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان و108 جمعيات أهلية، كما قام المشروع بتطوير 65 عيادة "2 كفاية" وتزويدها بالأجهزة الحديثة والأطباء المُدربين، للوفاء باحتياجات المجتمعات المحلية لعيادات قريبة ومتعددة تقدم خدمات الصحة الإنجابية بجودة وكفاءة.

أهم محاور مشروع "2 كفاية"

وأوضحت أن أهم محاور مشروع "2 كفاية" في تكثيف خدمات تنظيم الأسرة عن طريق حملات التوعية بأهمية الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.

وفي ذات السياق، قال طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن الجمعيات شريك أساسي للدولة فى مواجهة قضية الزيادة السكانية، موضحًا أنه جارٍ التوسع في عيادات الصحة الإنجابية «2 كفاية» بالقرى والمحافظات المستهدفة، لا سيما فى المناطق التي تعاني من ارتفاع معدل النمو الإنجابي، فى هذه القرى الى جانب التوعية بالقضية السكانية وبرامج تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن جميع وسائل تنظيم الأسرة ستتم إتاحتها بالمجان. 

وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة الصحة الزيادة السكانية التضامن الاجتماعي تنظيم الأسرة وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مشروع 2 كفاية الدكتور عمرو عثمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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