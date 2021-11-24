سيامات جديدة للشمامسة بإيبارشيات الأقصر وجنوب سيناء

ترأس الأنبا ابوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسى النبى برأس سدر صلاة القداس الإلهي اليوم بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مارمينا العجايبى بشرم الشيخ.

وقام نيافته بسيامة عدد ٥٥ شماس برتبة الابصالتس وتم ترقيه عدد ٧ شمامسة برتبه الاغنسطس ، وذلك خلال صلوات القداس، بحضور كهنة وشمامسة الكنيسة ، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

في سياق رعوي متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قام الانبا يوساب أسقف عام إيبارشية الاقصر بترأس صلوات طقس سيامة سبعة شمامسة في رتبة الدياكون للكنيسة القبطية الارثوذكسية بالاقصر

وتأتي سيامة الشمامسة الجدد برتبة دياكون بإيبارشية الأقصر بيد الانبا يوساب استعداداً لسيامتهم كهنة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غد الخميس بدير الانبا بيشوي بوادي النطرون .

كما يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، صباح غد الخميس صلوات القداس الإلهي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بحضور عدد من الأساقفة بالكنيسة .

ويسيم قداسته عدد من الكهنة الجدد من مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، ومن بين هذه الإيبارشيات ايبارشية الاقصر، وإيبارشية شرق السكة الحديد ، وإيبارشيات الاسكندرية و كنائس وسط القاهرة ومصر القديمة ، وذلك في إطار حرص الكنيسة على التعمير الروحي بمختلف الايبارشيات والكنائس .

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم،٢٥نوفمبر ويستمر اكثر من ٤٠يوما متواصلة ,تختتم بالاختفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم٢٥ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم٧يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الاقباط عن اكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.