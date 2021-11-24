كنيسة القناطر الخيرية الإنجيلية

هي الكنيسة الأولي والوحيدة في تاريخ خدمتي الرعوية، والقناطر الخيرية كانت المدينة الصغيرة في ذلك التاريخ ١٩٦٥ وهو تاريخ تخرجي من كلية اللاهوت وكانت الخدمة تشمل قليوب ثم القناطر بإعتبار أن الكنيسة كمبني كانت في قليوب، أما مدينة القناطر فلم يكن بها كنيسة بمعني المبني، وكان الراعي القائم بالخدمة هو القس طوبيا وهو كان يصنف بالرجل الأسود حسب لون بشرته فكان يرعي الكنيسة بقليوب ويقوم بخدمة افتقاد في المدينة الصغيرة بإسم القناطر الخيرية، ولكن لتقدم سنه اكتفي برعاية قليوب ككنيسة مقامة علي أن يستعان بطالب لاهوت لافتقاد بعض المقيمين بالقناطر الخيرية فكان طيب الذكر دكتور ألفي ثابت هو من يدير مدرسة القناطر الخيرية بتفويض من طيب الذكر الدكتور القس إبراهيم سعيد بصفته رئيسًا للطائفة في حياته كأول رئيس للطائفة من الرعاة.

فكل الذين سبقوه كانوا أعيان يحملون لقب باشا آخرهم كان الكسان باشا حنا ثم الدكتور القس إبراهيم سعيد والذي كان مشجعًا شخصيًا لي ولطيبة الذكر مدام أنجيل فارس حرم طيب الذكر الشيخ ألفي عبد المسيح ووالدة المهندس الشيخ عبدالمسيح ألفي الشيخ الحالي، معا كنا نزور العائلات صباح الاحد ونقيم خدمة العبادة في صالة بمبني المدرسة القديم في غير مواعيد الامتحانات حيث كانت الصالة يشغلها السادة المصححون للامتحانات.

وبعد تخرجي من كلية اللاهوت طلب الدكتور الفي من مجمع الوجه البحري أن أعين بالقناطر الخيرية وبعد اقل من عام تمت رسامتي راعيا لكنيسة القناطر الخيرية بدون مبني يمكن ان يطلق عليه كنيسة، والذي بدانا في إقامته بمعاونة من الرسالة الهولندية باعتبارها المالكة للمدرسة كما هي مالكة لمبني قليوب تحت مسمي الرسالة الهولندية ايضا، واثناء اقامة المباني نشبت حرب 1956 والمعروفة بالعدوان الثلاثي علي مصر ولم يتوقف البناء حتي تم واحتفلنا بعيد الميلاد ١٩٦٨في المبني الحالي للكنيسة، وبالكنيسة عشرة مقاعد صممها ونفذها لنا طيب الذكر مفيد رياض وبعد بضعة اعوام اكمل المقاعد بذات التصميم لعشرة مقاعد اخري كما هي الآن.

للكنيسة ذكري عطرة في وحدة شعبها وان كان العدد قليل الا ان ولاءهم وحبهم للكنيسة لا يمكن وصفه نشكر الله لأجل كل من شارك ورحل ولمن هم يخدمون الان من امثال الشيخ فريد حبيب واخيه الشماس الراحل سمير حبيب أما عن رفيق الخدمة الطويلة في الكنيسة وفي المجلس الانجيلي كعضو عامل وشاهد امين هو الشيخ مفيد محروس الذي رحل في سن مبكرة تاركا الاثر الطيب في خدمة كنيسته بالقناطر وخدمة الطائفة الانجيلية كعضو مخلص وامين في خدمته ومحبته وعطائه وليبارك الرب الذين يخدمون الان الاخ الشماس ابراهيم داود كامين لصندوق الكنيسة وشريكا امينا لكنيسته ثم لحق الجيل التالي ومنهم الدكتور يوسف والمهندس الشيخ عبد المسيح والدكتور الشيخ فريدي البياضي ليباركهم الرب ويحفظهم ليتعاونوا معا في خدمة هذه الكنيسة المباركة مع راعيها الذي ينصب اليوم القس مراد.

يعوزني الوقت ان اذكر كل من خدم من طفولة مدارس الاحد الي عضويتها مصليا أن يبارك الرب الراعي الجديد مع مجلس الكنيسة وكل اعضائها واطفالها معتذرا عن عدم ذكر كل واحد وواحدة كان لهم الفضل بعد الرب في استمرار خدمة هذه الكنيسة وليبارك الرب راعيها مع اسرته لاستمرار شهادة هذه الكنيسة عن عمل الرب وحفظه رغم الظروف المتنوعة التي مرت بنا في عسر ويسر لكن يد الله كانت ساندة وحافظة ونثق أن للكنيسة رسالة دائمة تنتظر من راعيها ومجلسها الصلاة والسهر والبذل دون كلل او ملل.

اصلي بركة لراعيها الجديد في يوم تنصيبه مصليا ان يحفظه الرب مع اسرته في مسيرة جديدة ورعاية مباركة مع المجلس شيوخا وشمامسة لمجد فادينا وخدمة شعبه كأمناء علي ما اوكلهم الرب لهم.

بركة لبلادنا ولكنيسته العامة والكنيسة المحلية بالقناطر الخيرية التي تنتظر من راعيها الجديد كل عطاء وحب ورعاية للأطفال والشباب والشيوخ كراع امين ساهر علي رعاية شعبه في حب وبذل وعطاء مقترنا بالصلاة المستمرة لمجد فادينا وربح النفوس مبروك قسيس مراد .

اما قصة بناء الكنيسة فتلك مرحلة طويلة اعتقد ان هناك من الاحباء الذين عاصروا البناء واحتمال السجن فهي قصة اعتقد انها لا تزال في القلوب قبل الذاكرة وقد دونتها في مناسبات اخري من التهديد بالسجن الي شهادة حلوة من اناس كانوا على وشك وضع ايدينا في القيود تنتهي بشراب طيب مع وداع مريح ظل محفور في اذهان وزير داخليتنا في ذلك التوقيت اللواء شعراوي جمعة .ولي معه قصة طريفة ستظل عالقة في اذهاننا بعد نحو نصف قرن حيث التقينا يوما . اشخاص القصة مدير التعليم بالقليوبية ومعه مساعده ورغم مرور نحو نصف قرن علي الحدث الا انه سيظل عالقا بالذاكرة ربما لجسامة الحدث او توقع ما لا يحمد في ذلك الحين.

ومن هنا نبدأ الرواية، فلم تكن كنيسة بمعني مبني مخصص للعبادة في القناطر الخيرية ومع ذلك كنا نقوم بزيارة هذه المدينة لنزور بعض العائلات ومعي سيدة مؤمنة مشغولة بخدمة السيدات ومعا كنا نزور عائلات، ثم في المساء نقيم خدمة في صالة مبني الاطفال في المرحلة الابتدائية وكان من الصعب اقامة العبادة في الصالة حيث يقوم المدرسون بتصحيح الامتحانات ومع ذلك كانت لي رؤية للمكان لدرجة تفرغي بعد نهاية دراسة اللاهوت وبدعوة من الدكتور الفي ثابت بسالي المدير للمدرسة فتم تعييني للخدمة في هذه البلدة الصغيرة في ذلك الوقت وبالفعل رتب الرب بناء المبني الحالي ويعلوه السكن كأول مبني كنسي علي مدي التاريخ.

حيث لم يكن هناك مبني كنسي، واقيم المبني ورغم المشكلات التي اثيرت في ذلك الوقت الا أن السيد وزير الداخلية في ذلك التاريخ ١٩٦٦ رغم شهرة ذلك الوزير بتشدده الا انه اصبح صديقا التقينا بعد زمان طويل، وكان قد ترك موقعه لكنه لم ينسي الموقف الجرئ الذي اجراه وكنا نلتقي بعد تركه المركز ، فقد اهتم شخصيا بمتابعة اقامة هذا المبني القائم حتي الان، فالسياسة فعلا لا تعرف عداوة أو صداقة لكنها تجري افعالا امنية ومساندة لمن يؤدوا اعمالهم بجرأة وحسن تصرف لا زال في الذاكرة، ولا ادري لو ان سيادته لا زال حيا، فالقضية كانت في ذاكرته كما في لقاء مر عليه اكثر من عشرين سنة.