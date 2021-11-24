الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منطقة السويس الأزهرية تستقبل طلاب كلية التربية الرياضية

ازهر السويس يستقبل
ازهر السويس يستقبل طلاب كلية التربية الرياضية

استقبل فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر للتدريب الميداني بمعاهد منطقة السويس الأزهرية، تحت إشراف دكتور محمد سامي، ودكتور الحسيني عبد الشافي من كلية التربية الرياضية.

حضر اللقاء الأستاذ محمد الحسيني موجه عام التربية الرياضية بمنطقة السويس، والذي يأتي في إطار التعاون للنهوض بالعملية التعليمية داخل مؤسسات الأزهر الشريف لحصول الطلاب على أفضل مستوى من التعليم والتدريب الميداني والذي له أثر جيد خلال سنوات التعليم.

ورحب فضيلة الدكتور حمادي بالطلاب أبناء الأزهر الشريف، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأكد لهم على استعداد الأزهر الشريف لتقديم كل سبل التعاون بين جميع مؤسساته للنهوض بالعملية التعليمية في كافة المراحل.

وفي سياق آخر وفى إطار التعاون بين مركز النيل للإعلام، ومنطقة السويس الأزهرية، برعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، نظم مركز النيل للإعلام بالسويس ندوة حول المبادرات المجتمعية ودورها فى تعديل السلوك وتنمية الولاء والانتماء بالتنسيق مع الأستاذة هدى رجائي مديرة إدارة رعاية الطلاب بمنطقة السويس الأزهرية.

حضر الندوة عدد من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وحاضر فيها الأستاذ غريب رسلان رئيس مجلس إدارة شبكة الأخبار العربية ومنسق عام الأندية الثقافية بوزارة الشباب والأستاذ محمد الخشاب مؤسس مبادرة يلا نتطوع وبحضور الأستاذة هدى رجائى ، والأستاذ جمال عبادي رئيس مكتب رعاية الطلاب.

وكانت الندوة حول الانتماء والعمل التطوعى وتشجيع العمل التطوعى فى المدارس والمعاهد والجامعات  لترسيخ القيم الايجابيه لدى الطلاب والمشاركة فى بناء المجتمع.

كما دار الحديث حول التوعية بأضرار المخدرات لتوعية الشباب  بأضرار تعاطى المخدرات ضمن حملة أنا أقوى من المخدرات باستخدام أساليب وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية للفئات المختلفة.

ويأتي حضور هذه الندوات ضمن توجيهات فضيلة الدكتور أحمد حمادي بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب بمنطقة السويس لتنمية الوعي الثقافي لدى الطلاب في النواحي المختلفة والمناسبة لكل مرحلة دراسية.

تعاون لقاء طلاب مدارس تعليم الأزهر السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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