الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انتهاء معاينة أماكن تصوير فيلم «عودة طاقة الإخفاء»

تحضيرات الفيشاوي
تحضيرات الفيشاوي

انتهى المخرج رامي رزق الله وفريق إنتاج فيلم «عودة طاقية الإخفاء» بطولة أحمد الفيشاوي، من معاينة أماكن التصوير والتي تم اختيارها داخلي وخارجي بمحيط القاهرة على أن يبدأ التصوير خلال أيام قليلة حيث تحمل الجلسات الحالية وضع آخر اللمسات قبل بدء التصوير.

وخلال الساعات الماضية عقد المنتج والمؤلف يوسف حسن يوسف جلسات عمل مغلقة مع الفنان أحمد الفيشاوي والمخرج رامي رزق الله للاستقرار على النسخة النهائية من سيناريو فيلم «عودة طاقية الإخفاء» والذي انتهى من كتابته مؤخرا الكاتب يوسف حسن يوسف.

وأكد الكاتب يوسف حسن يوسف أن أحمد الفيشاوي هو المرشح الأول للقيام بالبطولة وأن شخصية بطل الفيلم تعتبر دوراً جديداً ومختلفاً عما قدمه الفيشاوي سابقاً.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفيشاوي، نانسي صلاح، ومجموعة كبيرة من النجوم تتكتم شركة «إيجيبت جروب» المنتجة للعمل عن الإفصاح عنها.

رامي رزق الله عودة طاقية الإخفا فيلم عودة طاقية الإخفا الفيشاوي أحمد الفيشاوي الفنان احمد الفيشاوي التصوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-11-2021

الاتحاد الأوروبي: انتخابات فنزويلا أعادت غالبية الأحزاب والمُرشحين للساحة الانتخابية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 24-11-2021

مقابر الأرقام.. جثث لم تُدفن وجِراح لا تلتئم لم يعرفها إلا الفلسطينيون

إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوات الجراحية بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مقابر الأرقام.. جثث لم تُدفن وجِراح لا تلتئم لم يعرفها إلا الفلسطينيون

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء