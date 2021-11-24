انتهاء معاينة أماكن تصوير فيلم «عودة طاقة الإخفاء»

انتهى المخرج رامي رزق الله وفريق إنتاج فيلم «عودة طاقية الإخفاء» بطولة أحمد الفيشاوي، من معاينة أماكن التصوير والتي تم اختيارها داخلي وخارجي بمحيط القاهرة على أن يبدأ التصوير خلال أيام قليلة حيث تحمل الجلسات الحالية وضع آخر اللمسات قبل بدء التصوير.

وخلال الساعات الماضية عقد المنتج والمؤلف يوسف حسن يوسف جلسات عمل مغلقة مع الفنان أحمد الفيشاوي والمخرج رامي رزق الله للاستقرار على النسخة النهائية من سيناريو فيلم «عودة طاقية الإخفاء» والذي انتهى من كتابته مؤخرا الكاتب يوسف حسن يوسف.

وأكد الكاتب يوسف حسن يوسف أن أحمد الفيشاوي هو المرشح الأول للقيام بالبطولة وأن شخصية بطل الفيلم تعتبر دوراً جديداً ومختلفاً عما قدمه الفيشاوي سابقاً.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفيشاوي، نانسي صلاح، ومجموعة كبيرة من النجوم تتكتم شركة «إيجيبت جروب» المنتجة للعمل عن الإفصاح عنها.