الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«القوى العاملة»: منظومة الشباك الواحد تصل قنا لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أنشأت مديرية القوى العاملة بقنا، الشباك الواحد لاستقبال المواطنين، لتقديم خدمات جمهورها في سهولة ويسر، مما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة.

قال حسام طلبة، وكيل الوزارة مديرية القوى العاملة بقنا، إن إنشاء الشباك الواحد جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، لتيسير تقديم الخدمات لجميع المواطنين، فضلًا عن التحول إلى الرقمنة.

وأشار مدير المديرية إلى أن المكان المخصص للشباك الواحد لخدمة المواطنين به أيضًا مكان لتلقي الشكاوى العمالية في مختلف مجالات المديرية والرد على استفسارات المواطنين، دون الحاجة للمواطن للانتقال للإدارة المختصة، حيث سيكون هناك ضابط اتصال يقوم بتزويد الموظف المسئول عن شباك الاستفسارات بالرد على أي استفسار للمواطن، فضلًا عن تخصيص أحد الموظفين لمتابعة الشكاوى والردود من المواطنين.

وقال حسام طلبة، إن الشباك الواحد يقوم باستقبال الشكاوى العمالية، وطلبات الحصول على شهادات قياس مستوى المهارة وتسليمها، وطلبات وشكاوى العمالة غير المنتظمة، وكل الخدمات التي تقدمها المديرية لجمهور المواطنين.

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيتم تطوير الشباك الواحد وتجهيزه بأحدث الأجهزة التكنولوجية في ضوء توجه الدولة الحالي إلى الرقمنة والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن الشباك الواحد يسهم في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، خلال شهر أكتوبر الماضي، قد عينت 1214  شابًا من  مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلون بمكاتب التشغيل 3948 شابًا، فضلًا عن استخراج 1531 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

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