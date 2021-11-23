الإحصاء: 2.8 مليار دولار صادرات مصر لدول مجلس التعاون خلال 8 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 2.8 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 559.8 مليون دولار.

وجاءت المملكة السعودية في المرتبة الأولى بين صادرات مصر لدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 1.4 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.021 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 381.9 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية لدولة الإمارات المتحدة وبلغت 874 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021 مقابل 2.086 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بانخفاض 1.1 مليار دولار.

وبلغت صادرات مصر إلى البحرين 269.3 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 53.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 215.7 مليون دولار، كما بلغت الصادرات إلى سلطنة عمان 116.4 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 109.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 6.5 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية لدولة الكويت إلى 199 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 152.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 46.1 مليون دولار، وصادراتها لدولة قطر 2.037 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021 مقابل 283 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.7 مليون دولار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيـمة العجـز في الميـزان التجاري إلى 2.91 مليار دولار خـــلال شهر أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 17.7 ٪.

وارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 50.5 ٪ حيـث بلغـت 3.26 مليــار دولار خـلال شهــر أغسطس 2021 مقابل 2.17 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 66.9 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 44.4 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 35.5٪ أسمدة بنسبة 15.1 ٪).

كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.2 ٪ حيث بلغت 6.17 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2021 مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 91.9 ٪، بترول خام بنسبة 30.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 18.6 %، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.6٪).