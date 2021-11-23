الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط سيارة في حفرة بالمعادي

السيارة داخل الحفرة
السيارة داخل الحفرة

سقطت سيارة ملاكي في حفرة لأعمال الصيانة بمنطقة المعادي وبداخلها فتاة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وبإخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الحادث.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمعادي بلاغا بسقوط سيارة وبداخلها فتاة في حفرة لأعمال الصيانة بجوار محطة وقود بالمعادي، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الفتاة المصابة لتلقي الرعاية اللازمة بعدما تبين إصابتها بجروح وكدمات.

ودفعت الإدارة العامة بونش مروري لرفع حطام السيارة وانتشالها وتم نقل الفتاة للمستشفى لتلقي العلاج. 

سيارة ملاكي المعادى فتاة حفرة اعمال الصيانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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