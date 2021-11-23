بعد حضور تامر حسني حفل زفافها.. معلومات عن البلوجر آية مكرم

تزوجت ملكة جمال المحجبات لعام 2018 البلوجر آية مكرم من فارس أحلامها، وأطلت كالأميرات خلال حفل زفافها، والتي فاجئها تامر حسني للمرة الثانية بحضور فرحها، حيث كانت المرة الأولى عندما علق لها على أحد الفيديوهات.

ارتدى تامر حسني "كمامة" وحمل بيده كاميرا ودخل على المسرح وكأنه مصور، لتتفاجأ به آية مكرم يخلع الكاميرا ويظهر إليها وتبدأ بالصراخ على المسرح، ما جعلها تدفع طفلة صغيرة الأمر الذي أغضب الكثيرون، لكنها أكدت عبر خاصة الإستوري إنستجرام أن تلك الفتاة هى ابنة أختها ولم تقصد أن تدفعها بل أرادت إبعادها خوفا عليها بسبب الزحام.

وفي سياق ذلك، تسعترض “الدستور” أبرز المعلومات عن آية مكرم:

كانت مكرم تود دخول كلية الإعلام لكن والدها أصر على إلحاقها بكلية الطب، وفي النهاية التحقت بكلية علوم طبية، وأصبحت إخصائية تغذية.

تحب القراءة كثيرا ويجذبها نجيب محفوظ، وساعدتها دراستها باللغة الانجليزية على الإطلاع على العديد من الروايات الأجنبية.

تحب الطبخ كثيرا وتهوى صناعة الحلويات بجميع أشكالها

ظلت 15 عام تتناول الكورتيزون والذي أثر على صحتها، وأصابها بالانتفاخ، وكانوا يتنمرون عليها.

التحقت بمسابقة ملكة جمال المحجبات عام 2018، واستطاعت أن تقتنص اللقب من 40 متسابقة بعد العديد من المراحل، كانت فرحتها كبيرة وقدمت العديد من الأعمال الخدمية.