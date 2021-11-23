الوزراء السعودى يرحب باتفاق أطراف المرحلة الانتقالية فى السودان

رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، ويؤكد موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان وفقا لما أعلنته وكالة الانباء السعودية.

كما تطرق المجلس إلى ما اشتمل عليه الاجتماعان الخليجي الأمريكي بشأن إيران اللذان عقدا برئاسة المملكة، من التأكيد على العزم المشترك للإسهام في أمن واستقرار المنطقة، وإدانة السياسات العدوانية لإيران، ودعم الجهود الدولية لمنع حيازتها للسلاح النووي.

كما يتناول المجلس في جلسة اليوم ما توصلت إليه الدورة الـ 18 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات وتوصيات، ويرحب بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في #الرياض، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعي المشترك بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.

يأتي هذا فيما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عن رغبتها أن ترى تقدما أكبر في السودان، قبل استئناف منح المساعدات المالية التي جرى تعليقها، في وقت سابق، بسبب الإجراءات التي أعلنها الجيش، أواخر أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق السياسي في السودان خطوة أولى، فيما يجب الإفراج عن جميع القادة المدنيين الذين جرى اعتقالهم.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقع في السودان، أمس الأحد.

وأفادت فضائية سكاى نيوز بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تحدث إلى عبدالله حمدوك، والقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مؤكدا أهمية عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي.

وكان بلينكن أشاد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان، محذرا السلطات من الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين.

وقال بلينكن فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أمس الأحد، "شجعتني التقارير التي تفيد أن المحادثات في الخرطوم سوف تؤدي الى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي "كما أكرر دعوتنا لقوات الأمن بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".