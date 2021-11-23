«البنات فخورات أنهن تعليم فني».. مايا مرسي سعيدة بالتعاون مع «التعليم»

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إشادة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، والتي أعربت خلالها عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتغيير وتطوير التعليم الفني.

وكتبت مرسي عبر حسابها: "البنات بتقول (أنا فخورة إني طالبة تعليم فني)، سعيدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شكرا للوزير الدكتور طارق شوقي، فقد لمسنا عن قرب تغير وتطوير التعليم الفني، وشكرا للوزيرة نبيلة مكرم علىً تقديم المساندة والشراكة المستقبلية وتوصيل أفكار بناتنا وربطهم بالمصريين في الخارج والبداية ألمانيا".

وأضافت: “برنامج (هي تقود She leads YLF - Youth Leaders Foundation)، أول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني، يهدف إلى تبني أفكار المشاريع المبتكرة التي تخدم المجتمع لطالبات التعليم الفني الصناعي باعتبارهم جزء أساسي في التطور الصناعي والنمو الاقتصادي في مصر وذلك من خلال تنمية مهاراتهم الشخصية و العملية من خلال منهج تدريبي متكامل على مدار ستة أشهر مع تقديم الدعم الكافي لهم لتصنيع النموذج الأولي لمنتجاتهم بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما يعمل البرنامج على تسليط الضوء الإعلامي على الطالبات لتغيير نظرة المجتمع النمطية تجاه التعليم الفني".

وتابعت مرسي: “قد تواجد البرنامج هذا العام في اربع مدارس بالقاهرة الكبرى والإسماعيلية، حيث تقدم لدخول البرنامج خمسمائة طالبة من التعليم الفني بواقع مائة وخمسون فكرة مشروع وقد قاموا بعرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم لإختيار الطالبات التي ستنضم للبرنامج من مختلف الأقسام الصناعية مثل الإلكترونيات، الكهرباء، الأجهزة الدقيقة، الملابس، الزخرفة والجلود، وقد تم اختيار مائة طالبة من أصحاب المشاريع المتميزة لدخول البرنامج و بدأ رحلة التنمية والتعلم من خلال تقييم إلكتروني لاكتشاف شخصية الطالبات ومن ثم العمل على تحديد احتياجاتهم التدريبية لتنمية مهاراتهم الشخصية والعملية مع التركيز على مهارات رائدة الأعمال الخاص، مروراً بالتوعية بعدد من القضايا الهامة، كما تم توفير الإرشاد التقني والتجاري لكل فريق وذلك لمتابعة تطورات المشروع، توجيه الطالبات لاحتياجات السوق ومناقشاتهم بشكل مستمر في التدريبات وتطبيقاتها على مدار رحلة البرنامج لتكون تجربة متكاملة لرائدات أعمال المستقبل من التعليم الفني”.

واختتمت رئيس المجلس القومي للمرأة: "وفي حفل الختام وبعد عقد لجان التحكيم لتقييم المشروعات، فازت تسعة فرق في مجالات الابتكارات التقنية، والأعمال اليدوية والفنية والموضة والأزياء، شكرا للشراكة مع المجلس للعام الثاني ويارب ندخل كل مدرسة تعليم فني في مصر، وشكرا للجنة شباب ومدربين المجلس".