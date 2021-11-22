الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سارة سلامة توضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

سارة سلامة
سارة سلامة

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، عقبها تصدر اسم الفنانة سارة سلامة التريند، ومحركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع جوجل، وردد البعض أنها أجرت عدد من العمليات التجميلية الجديدة. 

وانهالت التعليقات عليها التي انقسمت بين إشادة وانتقاد نظرًا للتغيرات التى طرأت على شكلها وتساءل الجمهور حول حقيقة إجراء سارة عملية تجميل وسبق سارة في هذا الأمر عدد من النجمات اللاتى تحرصن على الاهتمام بمظهرهن وجمالهن.

علقت الفنانة سارة سلامة على الأخبار المتداولة حول إجرائها لعملية تجميل، بعد تغير ملامحها في صورها خلال الفترة الأخيرة.

وشاركت الفنانة الشابة سارة سلامة، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، ونشرت سارة سلامة صورة من عطلتها الصيفية، وعلقت لتعبر عن استيائها من الحديث عن إجرائها لعمليات التجميل.

يجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال سارة سلامة كان مسلسل "إسعاف يونس" الذي تم عرضه عبر منصة WatchIt، وهو من بطولة كلِا من محمد أنور، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

كتبت سارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”: “أول عملية تجميل عملتها هى تجميل الذات والنفس "ربنا يشفى كل نفس مريضه”، ولم تنفي أو تؤكد أي من الأخبار المتداولة عن إجرائها لعمليات التجميل.

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