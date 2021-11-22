الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء».. أحدث إصدارات وزارة الأوقاف

صناعة الفتوى
صناعة الفتوى

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف طباعة كتاب "صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء"، تقديم ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إذ بيّن الكتاب أن الفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمي شرعي ولغوي مبكر، يسهم في صنع وصقل موهبة الفقيه والمفتي ، وليس مجرد هواية أو ثقافة عامة، ولا كلأ مباحًا لغير المؤهلين. 

وأكد الكتاب، أن ما أصاب عالمنا العربي والإسلامي من جرأة غير المؤهلين على الفتوى، وإقحام غير المتخصصين أنفسهم في ميدانها، ومتاجرة المتكسبين بالدين بها، لخطر جد عظيم، يحتاج إلى تكاتف جهود المؤسسات الدينية والعلماء المتخصصين لضبط شئون الفتوى، وبيان من له الحق فيها، والشروط التي ينبغي توافرها فيمن يتصدى لعملية الإفتاء.

ونبه إلى ضرورة الخروج من الدوائر الضيقة التي وضع بعض المحسوبين على العلم أنفسهم فيها إلى عالم أرحب وأوسع وفق مقتضيات العصر، من حيث إعمال العقل في فهم النص، في إطار فهم الواقع وظروفه وملابساته ومستجداته مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف ومقاصده العامة.

«روسيا - العالم الإسلامي»

جدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يشارك في مؤتمر «روسيا - العالم الإسلامي ، الحوار وآفاق التعاون» المقام بجدة غدًا، بدعوة مشتركة من وزير الخارجية  فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والرئيس مينيخانوف رستم رئيس جمهورية تتارستان، وبحضور دولي كبير.

ويشارك في المؤتمر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،  وجمع غفير من كبار العلماء والمفكرين من روسيا ومختلف دول العالم الإسلامي، بهدف مناقشة القضايا ذات البعد المشترك بين روسيا والعالم الإسلامي وبحث تعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء الفتوى عالمنا العربي والإسلامي متاجرة المتكسبين

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وائل لطفى

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