خوفا من الغازات السامة.. «ممنوع النوم» في جزيرة البركان الإيطالية

اضطر مئات الأشخاص الذين يعيشون في جزيرة بركانية في إيطاليا إلى الفرار من منازلهم بسبب مخاوف من تسرب غاز سام من فوهة بركانية قد يؤدي إلى الوفاة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد تم إخلاء أجزاء من جزيرة فولكانو لتجنب مخاطر اختناق السكان أثناء نومهم بعد الارتفاع الهائل في انبعاثات الغازات القاتلة من أعماق الأرض.

وتابعت أن هناك مخاوف من أن البركان سيقتل الجميع على الجزيرة الإيطالية في غضون ساعات حيث طلب السكان الخروج منها للابتعاد عن الغاز السام المتسرب من الحفرة.

وكانت السلطات الإيطالية قد أصدرت أوامر إخلاء عاجلة امس للسكان خوفا من الغازات السامة التي سيطرت على الغلاف الجوي لبعض القرى المحيطة بالبركان.

وقال كارلو دوغليوني ، رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين: "لقد رأينا من قبل كيف يمكن أن يكون تراكم ثاني أكسيد الكربون مميتًا".

وأمر عمدة فولكانو ، بالقرب من صقلية ، حوالي 300 من السكان المحليين المذعورين بتجهيز حقائبهم مع ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت، بسبب تسرب الغاز السام من ثقوب في الأرض تسمى فومارول، كما تم حظر السياحة في الجزيرة التي هي جزء من أرخبيل إيولايان.

واكدت الصحيفة ان أمر الإخلاء ، الذي يسري اعتبارًا من يوم الاثنين سيستمر حتى الشهر المقبل ما يعني أنه لن يُسمح للمئات بالنوم في منازلهم بداية من الساعة 11 مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وقال ماركو جيورجاني عمدة المدينة لرويترز إن فقدان الوعي أثناء النوم لن يسمح لهم باكتشاف المخاطر، مضيفا أنه سيتم إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في مكان آخر بالجزيرة، ومع ذلك ، سيسمح لهم بالعودة خلال النهار.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين (INGV) إن مستوى ثاني أكسيد الكربون "مرتفع بشكل غير طبيعي" حول فوهة البركان في تقرير الأسبوع الماضي.

وكان آخر مرة ثار البركان ، الذي سميت الجزيرة باسمه ، من عام 1888 إلى عام 1890.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدة عائلات غادرت منازلها بالفعل في أواخر أكتوبر بسبب ارتفاع انبعاثات الغاز بعد أن أصدرت وكالة الحماية المدنية تحذيرا بشأن تغييرات "كبيرة" في البارامترات البركانية.

وقال جيورجياني إن البلدية ستقدم منحًا لمساعدة أولئك الذين أجبروا على العثور على مكان آخر للإقامة ، لكن الحياة في الجزيرة ستستمر كالمعتاد خلال النهار.

وقالت أنجيلا بورجيا ، التي تدير مطعمًا في منطقة المرفأ ، إنه بينما كان سكان الجزيرة قلقون بشأن الغازات ، سيكون من الصعب نقل كبار السن والمرضى طوال الليل.