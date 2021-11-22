الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا و6404 إصابات

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين مقابل 46 وفاة في اليوم السابق، بينما انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بالمرض إلى 6404 إصابات من 9709.
 

وسجلت إيطاليا 133247 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي الوباء بها في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم. 

وسجلت البلاد 4.9 مليون إصابة إلى الآن.

وكشف وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، عن توجه بلاده لفرض إلزامية تلقي الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لوباء كورونا على العاملين في القطاع الصحي وفي دور رعاية المسنين، في وقت أظهرت بيانات حديثة ارتفاعا في معدلات الإصابة.

وقال سبرانتسا، في تصريح أوردته وكالة «آكي» الإيطالية: «سنبدأ قريبًا جدًا بإلزامية الجرعة الثالثة على المهنيين الصحيين وأولئك الذين يعملون في دور رعاية المسنين».

المنحنى الوبائي

وأشار الوزير إلى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات المسجل في دول أوروبية قائلا: "لقد تعلمنا أن التواصل الجغرافي بين الدول غالبًا ما يتوقع اتجاهًا ما للمنحنى الوبائي، ولا يمكن لإيطاليا أن تكون بمنأى عن هذه الديناميكية، بياناتنا أفضل إلى حد ما من غيرنا لأن معدلات التطعيم هنا أعلى، هذا يعطينا ميزة صغيرة".

و كشفت دراسة إيطالية حول عدوى فيروس كورونا، أن حملة التطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد 19، جنبت إيطاليا أكثر من 12 ألف حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، كما أنها سمحت أيضًا باستئناف حوالي نصف الاتصالات الاجتماعية مقارنة بتلك التي كانت تسجل قبل الوباء.


وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية ، الأربعاء، بأن هذه الدراسة نفذّها باحثون من المعهد العالي للصحة، وزارة الصحة ومعهد برونو كيسلر للبحوث، وأن الدراسة أوضحت أن عدد الضحايا بين 27 يناير 2020 و30 يونيو 2021 كان سيصل إلى 12100 وفاة.

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وائل لطفى

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