وقف تصوير فيلم محمد إمام الجديد «عمهم» لمدة أسبوع

أوقف الفنان محمد عادل إمام، تصوير باقي مشاهد فيلمه السينمائي الجديد “عمهم”، والذي يعود به للسينما بعد الغياب الفترة الأخيرة والاهتمام دراميًا بعدد من الاعمال الفنية والتي كان آخرها “النمر” الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وقالت مصادر لـ“الدستور”، اليوم الأحد، إن محمد عادل إمام ومنتج الفيلم أحمد السبكي، أوقفوا تصوير الفيلم لمدة أسبوع من أجل الراحة لفريق العمل، ونظرًا لانشغال بعضهم ببعض الأعمال الاخري، إضافة الي التجهيزات الخاصة بالجهة المنتجة لاحد أفلامها الجديدة والتي ستعرض خلال الاسبوع الحالي.

وقالت المصادر أن المنتج احمد السبكي كانت من أسباب توقف تصوير فيلمه الجديد “عمهم” مع محمد عادل امام، كانت بسبب فيلم “المحكمة”، والذي يقيم له عرض خاص خلال الفترة المقبلة وبالتحديد في سينما فاميلي المعادي حيث يحضر العرض الخاص عدد من الابطال.

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك التى تتطلب تكلفة إنتاجية عالية، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.

ويتناول فيلم المحكمة الكثير من القصص والحوارات التي تجري بين أبطال العمل وبين الشهود في القضايا العديدة التي تتبلور حولها قصة العمل والتي تكشف جوانب مختلفة في شخصيات الأبطال، لتكون نهاية العمل معتمدة على هذه المواقف المؤثرة في أحداث العمل.

وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهي قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي، وتتعرض الفنانة مايان السيد، للاغتصاب من قبل الفنان أحمد داش، الذي يجسد شخصية المغتصب خلال أحداث الفيلم، وتتوالى الأحداث وسرد القضايا.