الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأزمة الاقتصادية واتفاق الرياض يتصدران مباحثات «الانتقالي الجنوبي» مع سفراء الدول الخمس

الرياض
الرياض

بحث عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم، لقاء في لقاء جمعه بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالعاصمة السعودية الرياض سبل وآليات معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة واعادة هيكلة منظومة مؤسسات الدولة وهياكلها وفي مقدمتها المؤسسات الاقتصادية والمالية والرقابية والسلطة القضائية ومؤسسات القرار السياسي.

وتصدرت في مباحثات مع بعثات الدول الخمس دائمة العضوية ، و شدد "الزبيدي" على ضرورة الحضور الفاعل للمجلس الانتقالي الجنوبي في جميع مراحل العملية السياسية القادمة لإيقاف الحرب وإحلال السلام في المنطقة، مؤكدا دعم المجلس لجهود المجتمع الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية، باتجاه إيقاف الحرب وتصميم عملية سياسية شاملة تستوعب كافة القوى الفاعلة والمؤثرة على الأرض.

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التأكيد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتمكين حكومة المناصفة

واكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن  على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتمكين حكومة المناصفة من القيام بمهامها في توفير الخدمات ومعالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية ومكافحة الفساد مستعرضا كافة الجهود التي بذلها المجلس باتجاه التنفيذ الكامل لنصوص اتفاق الرياض دون انتقائية, مشيرا الى ان قيادة المجلس قد جاءت الى الرياض للمرة الثالثة تأكيداً لحرصها الشديد على إنجاح تنفيذ الاتفاق وتوحيد الجهود باتجاه مواجهة المليشيات الحوثية والجماعات الارهابية مشيدا بالدور الأخوي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما استعرض رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن،ـ جهود المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته في مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب عبر سواحل الجنوب وتأمين ممرات الملاحة الدولية في باب المندب، وخليج عدن، والبحر الأحمر والتصدي لمليشيات الحوثي الهادف للوصول الى باب المندب، والبحر الأحمر، آملا تحقيق مزيدا من التعاون والتنسيق والدعم للقوات الجنوبية من قبل القوى الإقليمية والدولية على الوجه الذي يمكنها من حماية الامن القومي وحفظ الامن والسلم الدوليين في هذا الموقع الجغرافي الحيوي.

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مناقشة مشكلة تنامي الانشطة الارهابية وتزايد أعداد النازحين القادمين من مناطق الصراع

كما تم مناقشة مشكلة تنامي الانشطة الارهابية وتزايد أعداد النازحين القادمين من مناطق الصراع في الشمال وتدفق اللاجئين من دول القرن الإفريقي مما يضاعف أعباء المجتمع المضيف في الجنوب في وقت يعاني فيه من أزمة اقتصادية خانقة، داعيا الدول الخمس والمجتمعين الإقليمي والدولي إلى تعزيز دعم وتعزيز مشاريع التنمية في الجنوب بما يفي بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

فيما عبر سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن تقديرهم وامتنانهم لحضور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والوفد المرافق له الى الرياض، مؤكدين بأن ذلك يعد تأكيدا على حرص قيادة المجلس على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

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وجدد سفراء الدول الخمس دعمهم الكامل لجهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز دور حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، مشيدين بدور المجلس الانتقالي الجنوبي الفاعل الى جانب الحكومة مؤكدين حرصهم على أن تتبوأ قضية شعب الجنوب مكانتها الصحيحة في مشاورات العملية السياسية الشاملة. 

عيدروس قاسم الزبيدي اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي السعودية معالجة الازمة المؤسسات الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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