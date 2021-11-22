الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذى للمشروعات مع أعضاء مجلس النواب

جانب من لقاء أعضاء
جانب من لقاء أعضاء مجلس النواب

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حرصه على التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة مع وضع المقترحات والرؤي الجادة لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة.

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وأكد محافظ أسيوط أن نواب البرلمان شركاء أساسيون مع الجهاز التنفيذى فى تحقيق خطط التنمية المنشودة والتي تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن، مشيرا إلى أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التي تخطو نحوها الدولة المصرية في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من أعضاء مجلسي النواب بمكتبه بديوان عام المحافظة كل من النائب حسام حلمي ماضي والنائب ناصر عثمان والنائب محمد عيد عبدالجواد أعضاء مجلس النواب وذلك في إطار لقاءاته المستمرة مع نواب البرلمان حرصاً على التواصل المستمر بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم بما يعود بالنفع للصالح العام.
وتناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات كما شمل العديد من الملفات والمطالب الملحة في معظم القطاعات الحيوية ومنها مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والطرق وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة ومنها مبادرة "حياة كريمة" و"تطوير الريف المصري".

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وأشار المحافظ إلى أهمية تكاتف الجهود لدعم المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها بكافة القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بتضافر جهود جميع أبناءها والتنسيق والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والشعبية.

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وائل لطفي

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