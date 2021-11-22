حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 22 نوفمبر 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 على النحو التالي.
الحمل
مهنياً: سارع إلى إصلاح البين مع الزملاء في العمل، لأنه لا يمكنك العمل وحيدا، كن على حذر من بعض المحيطين.
عاطفياً: يتسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدّماً الدعم والاهتمام والرعاية.
صحياً: الإضطرابات الصحية التي قد تظهر اليوم يجب أخذها على محمل الجد، لأنها قد تصبح دائمة.
الثور
مهنياً: قد تقوم بسفر أو تعرف مناسبة مهمة مع الأصدقاء، يخفّ الضغط هذا اليوم وتكون الأعمال ناجحة وفي أوجها.
عاطفياً: تبدو لك الحياة اكثر انقشاعاً وتفاؤلاً، باستطاعتك التحكّم في عواطفك.
صحياً: طفح جلدي في اليدين والذراعين، لكن الأمر لا يستدعي القلق.
الجوزاء
مهنياً: يتحدث الفلك عن فترة استجمام وارتياح ولكنها ليست خالية من المسؤوليات وليست فارغة من الفرص الثمينة والحظ الكبير على الصعيد المادي.
عاطفياً: إذا أردت اتخاذ قرار مهم فليكن اليوم ثم اترك الأيام المقبلة للحياة الروتينية.
صحياً: حاذر الغضب، فهو قد يجعلك غير قادر على اتخاذ القرارات الصائبة.
السرطان
مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم أخباراً طيبة ويتحدث عن نجاح وتوسع وحظ ونفوذ.
عاطفياً: علاقة قديمة قد تعود إلى الواجهة بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجدداً.
صحياً: يجب التنبّه للعيون والقلب، لأن الفترة ملائمة للالتهابات.
الأسد
مهنياً: يوم معقد وفاشل يحمل المتاعب والمشاكل انتبه ان النفسية السلبية تجذب السلبيات ولا تعتمد اسلوبا ارتجاليا ومتسرعا.
عاطفياً: إمنح نفسك والحبيب فرصة أخرى بغية التوصل إلى الحلول الناجعة بشأن العلاقة المضطربة بعض الشيء.
صحياً: لا تتردّد في التوجه إلى عيادة الطبيب إذا كنت تشكو آلاماً كبيرة.
العذراء
مهنياً: قد تخوض مغامرة شيقة تشعر خلالها بأنك حققت حلماً يراودك منذ الطفولة، وتتركك في حالة صحية ممتازة.
عاطفياً: قد تتعرّف إلى شخص يثير اهتمامك وتبدأ معه علاقة صداقة قد تتطور لاحقاً الى علاقة وديّة وتكون نسبة النجاح عالية جدّاً.
صحياً: تتمتع بصحة جيداً نادراً ما يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جداً لك.
الميزان
مهنياً: تعيش يوما متقلبا تكون تأثيراته صعبة ما يجعلك تعيش مرحلة شديدة التوتر تنذر بالمتاعب والضغوط والانزعاج والمزاجية كن حذرا
عاطفياً: قد تكون الهواجس المهنية الضاغطة مثقلة عليك فتظهر بالتالي لا شعورياً بعداً أو غياباً عن الحبيب.
صحياً: التوترات العصبية الزائدة تهدد حياتك وتجعلك تعيش مضطرباً طوال هذا اليوم.
العقرب
مهنياً: يسود جو من الفرح محيط عملك، بعد النجاح الذي حققته في أحد المشاريع، تابع عملك بنشاط، واسع وراء الافكار الخلاقة والمبدعة.
عاطفياً: تكون ايجابياً في تصرفاتك مع الحبيب ولا تكثر من الانتقاد، وتخفف من ملاحظاتك السطحية.
صحياً: لا تستغلّ طاقتك حتى أقصى درجة ولا تقسُ على نفسك ما يورطك في مشاكل صحية كثيرة.
القوس
مهنياً: أجواء مريحة لطرح أفكار متطورة أمام أرباب العمل، حاول الاستفادة من ذلك ولا تفوّت الفرصة.
عاطفياً: قد يكون تغاضي الشريك عن تهوّرك، هو المرحلة الهادئة قبل الانفجار، وهنا يفرض الحذر نفسه.
صحياً: التشنّج في الأعصاب الذي ينتابك بين حين وآخر قد يصيبك بالكآبة وبالشعور بعدم إيجاد الحل المناسب.
الجدي
مهنياً: لا يجوز أن تبعثر الطاقة في أمور أو مشاريع سخيفة، بل عليك التقدّم مهنيّاً حتى تلاقي جهودك تقديراً.
عاطفياً: تحاشَ النزاع والجدال مع الحبيب، فقد يتطوّر الوضع سلبياً ودراماتيكياً فيتأزّم من دون أي سبب وجيه.
صحياً: تحيط بك طاقة سلبيّة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك وتثير أعصابك.
الدلو
مهنياً: ربما تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك.
عاطفياً: تختفي الهواجس وأسباب الغيرة ويطمئن بالك لسير الأمور وتغضّ النظر عن بعض الشوائب التي يتمسّك بها حبيبك.
صحياً: لا تلزم نفسك القيام بمجهود إضافي، بل قم بما هو مطلوب منك فقط.
الحوت
مهنياً: تمر اليوم بيوم جيد جدا وقد تسمع الأخبار الطيبة والسعيدة التي تسبب لك الارتياح.
عاطفياً: كن أكثر جدية تجاه علاقتك العاطفية وكن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها.
صحياً: انتبه لعينيك من كثرة المطالعة أو الجلوس ساعات وساعات أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر.