تجديد حبس المتهمين بقتل سائق «توكتوك» فى المرج

جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الإثنين، حبس عاطلين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق توك توك، وإلقاء جثته في أحد المصارف بدائرة قسم المرج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة بمصرف فرعى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق مركبة "توك توك"، مقيم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية وبها عدة طعنات بأماكن مختلفة ممزق الجسد.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" قيادته، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة ومركبة "التوك توك" المستولى عليها.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.