مسئول يمنى: الشعب وقواته المسلحة يخوضان حربًا من أجل السلام والاستقرار

أشار رئيس هيئة الأركان اليمنى، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، على هامش مؤتمر حوار المنامة 2021 : إلى أن اليمن ابتليت بمليشيات الحوثي التي تشن حرباً مدمرة على الشعب اليمني.

واكد أن الشعب اليمني وقواته المسلحة يخوضان حرباً من أجل السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة عموماً، تقابله المليشيات الإرهابية بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل في حربها المدمرة لتشمل بلدان الجوار.

كما حث قائد الفيلق الحادي عشر الباكستاني الفريق محمد سعيد، سبل دعم العلاقات بين البلدين، حيث أكدا على تعزيزها وتوسيعها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

ووجه الفريق سعيد، للفريق الركن صغير بن عزيز دعوة رسمية لزيارة باكستان، مؤكداً بأن اليمن وباكستان يقعان في خط جيواستراتيجي واحد وبالتالي يقع على عاتق البلدين حماية تلك المصالح .

يأت هذا فيما علن التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية، مساء الأحد، تدمير طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران جنوب المملكة.

وذكر التحالف العربي في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "إن شظايا تناثرت على حي العريسة السكني دون إصابات بين المدنيين بعد تدمير الطائرة الحوثية المفخخة".

وأوضح التحالف أن المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لتنفيذ الهجوم العابر للحدود.

وشدد التحالف على أن انتهاكات الحوثيين تسيء لسياسة ضبط النفس، وجهود الحل السياسي، وخيارات الردع مطروحة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن قبل ساعات عن مقتل 40 حوثيًا بغارات جوية جديدة، على محافظات مأرب والجوف والبيضاء والحديدة.