الإثنين 22 نوفمبر 2021
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عالم

علماء يابانيون يكشفون أن «متحور دلتا» يدمر نفسه ذاتيا

متحور دلتا
متحور دلتا

أكد علماء المعهد الوطني وجامعة "نيغاتا" اليابانية أن متحور "دلتا" المنتشر في البلاد، يمكنه أن يراكم طفرات كثيرة في أحد البروتينات غير الهيكلية، مما يؤدي إلى "تدميره الذاتي".

 

وقال رئيس فريق البحث إتسورو إينو: "انتشر المتحور "دلتا" في اليابان بمعدل مرتفع وحل محل المتغيرات الأخرى، لكن مع تراكم الطفرات فيه، نعتقد أنه أصبح غير قادر على إنتاج نسخ خاصة به، وأنه يقوم بتدمير نفسه مباشرة عن طريق عملية التدمير الذاتي الطبيعي".

 

ووفقا للعلماء، فقد حدثت تغييرات كثيرة في المتحور "دلتا"، وخاصة في الجزء المتعلق بالبروتين المسؤول عن قدرة الفيروس على تصحيح أوجه القصور.

 

من جهته، قال أستاذ الطب تاكيشي أورانو، إن "الفيروس الذي يحتوي على بروتين (nsp14) التالف يفقد بشكل كبير قدرته على التكاثر، لذلك قد يكون هذا أحد العوامل وراء الانخفاض الحاد في عدد الإصابات الجديدة".

 

وحذر في الوقت ذاته، من أن "التدمير الذاتي للمتحور "دلتا" في اليابان يمكن أن يؤدي إلى ظهور متغيرات أخرى من فيروس كورونا".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

ماء نفسه يكشف كشف وسائل علماء إعلام علام ياباني وسائل اعلام يابانيون تحور دلتا

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