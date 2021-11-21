الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تتهم «الناتو» بتأجيج التوتر على طول الحدود الروسية

ماريا زاخاروفا المتحدثة
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية

جددت روسيا اليوم، اتهامها لحلف الشمال الأطلسي "الناتو"، بتأجيج التوتر على الحدود مع موسكو، بسبب التدريبات العسكرية التي تجرى في تالين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "الناتو" لا يستجيب لتحذيرات موسكو، ويواصل تأجيج التوتر على طول الحدود الروسية.

وأضافت زاخاروفا بحسب ما نقلت وكالة "تاس": "روسيا تحذر الناتو من إثارة التوتر على الحدود الروسية، فيما يواصل صمته ومستمر بهذه الإجراءات".

وأضافت: "السفارة الأمريكية لدى إستونيا ذكرت أن الجيش الأمريكي سيجري مناورات مشتركة مع نظيره الإستوني، وأنه خلال المناورات سيتم التدرب بطرق غير تقليدية.. لا أريد حتى أن أتخيل ما الذي يتحدثون عنه".

وتابعت: "في المخططات العسكرية للبنتاغون، هذا البلد ليس أكثر من موطئ قدم للناتو بالقرب من حدودنا. هذه الإجراءات لا تحمل ولا يمكن أن تحمل أي أهداف أخرى".

وقالت: "حقيقة إجراء هذه التدريبات بعد أيام قليلة من إبرام الاتفاقية العسكرية بين تالين وواشنطن حول التزويد المتبادل للقوات بالوقود تؤكد نية الناتو إشعال التوتر على تخوم روسيا".

وشددت زاخاروفا على أن "حلف شمال الأطلسي" يتهم روسيا بانتظام بـ"عدم الشفافية والسلوك العدواني، لكن تدريبات القوات الأمريكية في إستونيا تظهر عكس ذلك".

وختمت بالقول: "أود أن أعرف إلى أي مدى يعتبر سكرتير الناتو ينس ستولتنبرغ مثل هذه الإجراءات شفافة ويمكن التنبؤ بها وغير عدوانية؟".

الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الحدود الروسية أستونيا الناتو تدريبات عسكرية

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