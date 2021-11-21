الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

عالم أزهري يوضح فضل سورة «الكافرون» عند النوم وصلاتي المغرب والفجر

القرآن الكريم
القرآن الكريم

قال الشيخ أحمد عبد الجواد من علماء الأزهر رحمه الله، إن سورة الكافرون لها فضل كبير، فقال رسول الله "قل يا أيها الكافرون" تعدل ربع القرآن، واستدل "قل هو الله أحد" و"قل يا أيها الكافرون".

وأضاف في كتابه الدعاء المستجاب، أن هناك عدد من الأحاديث النوبة وردت في فضل سورة الكافرون، منها ما جاء عن ضروة بن نوفل رضى الله عنه أنه أتى النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله علمني شيئًا أقوله إذا أويت إلى فراشي، قال: أقرأ"قل يا أيها الكافرون" فإنها براءة من الشرك".

واستشهد أيضا بما جاء عن عبد الله بن مسعود أن النبي كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة الفجر "قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد"، وعن أبي ابن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـ"سبح اسم ربك الأعلى" و"قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد".

وأشار إلى أنه قد لدغت النبي عقرب وهو يصلى فقال: "لعن الله العقرب، لا تدع مصليًا ولا غيره، ثم دعا بماء وملح، وجعل يمسح عليها، ويقرأ بـ"قل يا أيها الكافرون" و"قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس".

الشيخ أحمد عبد الجواد سورة الكافرون ضروة بن نوفل صلاة الفجر أبي ابن كعب العقرب ماء وملح

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