الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«السفر إلى السعودية».. نرشح لك زيارة أول متحف في السماء

متحف السماء
متحف السماء

يبحث الكثير عن السفر في أماكن مختلفة لرؤية العديد من المناظر الخلابة التي لم يشاهدونها من قبل، فإذا كنت من زوار السعودية، لابد من أن تزور المتحف المتواجد في السماء، وهو أول متحف في العالم يتم التوجه إليه بالطائرة في رحلة مدتها ساعة و20 دقيقة من الرياض إلى العلا الساحرة، حيث تستعرض المملكة كنوزها الوطنية، ويجذبوننا إلى مناظر جوية خلابة، فبالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وفقا لموقع scoopempire الآن غالبًا ما يشار إلى مدينة العلا القديمة باسم تحفة العالم، وهي أيضًا أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وواحدة من أقدم المدن في شبه الجزيرة العربية، فسواء كنت تحب الخوض في التاريخ أو مجرد الاستمتاع بفرصة تجربة جمال الحياة، المتحف السعودي في السماء بلا شك يستحق مكانًا في قائمة أمنياتك.

يمكن للمسافرين أيضًا إلقاء نظرة حصرية على المجموعة المقلدة المصنوعة من القطع الأثرية التي تم اكتشافها أثناء عمليات التنقيب في العلا، حيث يضم المتحف المتواجد في السماء أكبر برنامج أثري في العالم الآن.

كما تتعامل الخطوط السعودية مع الفيلم الوثائقي الذي يكون على متن الطائرة "معماريون من الجزيرة العربية القديمة" بهدف "الإلهام والإعلام والترفيه، ويعرض هذا المشروع الخاص بعضًا من أكثر الأدلة المحفوظة جيدًا بشكل مذهل عن الحضارات القديمة.

يمكن للمسافرين في متحف السماء حجز تذاكر مكان على ضوء الشموع، شكليث وتجربة مشاهدة النجوم محاطة بالأعمال الفنية النبطية المذهلة.

السفر المملكة العربية السعودية متحف السماء القطع الآثرية العلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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