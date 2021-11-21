رئيس قومي المسرح ينعى سهير البابلي

نعى الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الفنانة الكبيرة سهير البابلي التي غيبها الموت اليوم.

يذكر أن الفنانة سهير البابلي ابنة فارسكور بمحافظة دمياط أثرت الفن المصري بعطاء استمر أكثر من ٦٠ عامًا، قدمت خلاله رصيدًا مسرحيًا وسينمائيًا وتليفزيونيًا كبيرًا.

من أهم أعمالها مسرحية مدرسة المشاغبين- الفرافير- ريا وسكينة- الدخول بالملابس الرسمية- العالمة باشا -ع الرصيف- عطية الإرهابية.

ومن أشهر أفلامها يوم من عمري- جناب السفير- أميرة حبي أنا- السيد قشطة- ليلة القبض على بكيزة وزغلول- ليلة عسل.

ومن أعمالها التليفزيونية: الشاهد الوحيد- بكيزة وزغلول- قلب حبيبة- قانون سوسكا.

تغمد الله الراحلة بواسع الرحمة والمغفرة وألهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.