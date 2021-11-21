الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رئيس قومي المسرح ينعى سهير البابلي

سهير البابلي
سهير البابلي

نعى الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الفنانة الكبيرة سهير البابلي التي غيبها الموت اليوم.

يذكر أن الفنانة سهير البابلي ابنة فارسكور بمحافظة دمياط أثرت الفن المصري بعطاء استمر أكثر من ٦٠ عامًا، قدمت خلاله رصيدًا مسرحيًا وسينمائيًا وتليفزيونيًا كبيرًا.

من أهم أعمالها مسرحية مدرسة المشاغبين- الفرافير- ريا وسكينة- الدخول بالملابس الرسمية- العالمة باشا -ع الرصيف- عطية الإرهابية.

ومن أشهر أفلامها يوم من عمري- جناب السفير- أميرة حبي أنا- السيد قشطة- ليلة القبض على بكيزة وزغلول- ليلة عسل. 

ومن أعمالها التليفزيونية: الشاهد الوحيد- بكيزة وزغلول- قلب حبيبة- قانون سوسكا.

تغمد الله الراحلة بواسع الرحمة والمغفرة وألهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

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