رئيس البنك الزراعي يستعرض استراتيجيته خلال المرحلة المقبلة أمام «الشيوخ»

شارك علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، اليوم الأحد، باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، لعرض دراسة استراتيجية البنك خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه لديه قناعة ويتحرك فى إطارها بأن البنك الزراعى هو بيت الفلاح المصرى ويتم العمل من خلاله لخدمة جموع أهالينا بالقرى بمختلف المحافظات.

جاء ذلك فى كلمته- الأحد- بمشاركة أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه منذ أن تولى مسئولية البنك الزراعى خلف السيد القصير وزير الزراعة الحالي وعمل على استكمال جهود التطوير ولكن كان هناك العديد من التحديات التى واجهتهم حيث وجود خلل فى الهيكل التمويلى للبنك، وعدم وجود دور فعال للبنك في المشروعات القومية، وعدم قيام الشركة الزراعية بدورها لخدمة الفلاح، كما أننا كنا أمام إشكالية كبيرة بشأن الموارد البشرية والتى كان يغيب عنها التخطيط وإعادة الهيكلة بجانب سوء أوضاع الحوكمة والدعم.

ولفت رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى إلى أنه أمام كل هذه التحديات كانت هناك إرادة للمواجهة والعمل بشكل مختلف ومن ثم تم إقرار استراتيجية جديدة وبخطوات تنفيذية واضحة استهدفت بشكل مباشر وهي تطوير العنصر البشرى، موضحا أن البنك به نحو 14 ألف ونصف موظف وتم التنسيق مع البنك المركزى بتطوير أدائهم بدورات تدريبية وتم رصد ميزانية كبيرة لها لتحقيق نتائج ملموسة وهو ما تم بالفعل، وأيضا النظر بجدية لملف البنية التحتية التكنولوجية والتنسيق مع الجهات السيادية المعنية للتطوير حفاظا على أموال البنك.

وأكد أن البنك وقياداته الحالية لديهم هدف رئيسى من ضمن أهداف كيرة بأن يكونوا من أهم البنوك العاملة بمجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تخدم الفلاح المصرى، خاصة أنهم يتعاملون مع نحو 45 مليون مواطن بالقرى، ومن ثم هؤلاء المواطنين بحاجة لأن يجدوا البنك بجوارهم دائما وهو ما يتم حيث المشاركة مع النواب فى مختلف الدوائر وأيضا إعداد قوافل مختلفة تخدم الفلاح.