الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مئوية فان ليو».. مصطفى طاهر يستعيد سيرة أشهر مصوري القاهرة في كتاب جديد

فان ليو ومصطفي طاهر
فان ليو ومصطفي طاهر

سيرة ساحرة لفنان الفوتوغرافيا الشهير "فان ليو" تختصر جزء عزيز من سيرة مصر، يستعيدها الكاتب الصحفي مصطفى طاهر في كتاب جديد يصدر احتفالا بمئوية ميلاد أشهر مصوري القاهرة في القرن العشرين، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.

عايش أشهر مصوري القاهرة "فان ليو" العديد من التحولات التي شهدتها مصر طوال القرن العشرين، وكشف طاهر في حديث تلفزيوني مع برنامج "أجيال ورا أجيال" عبر النيل الثقافية، تفاصيل مشروعه الفني الخاص بتوفيق سيرة فان ليو.سيرة فنان الفوتوغرافيا الشهير"فان ليو".

يعرض الكتاب الجديد الذي يندرج تحت "أدب السيرة" أبرز المحطات في مسيرة أشهر مصوري الفوتوغرافيا في القاهرة خلال القرن العشرين.

ويبحر مصطفى طاهر، مدير تحرير مجلة "فنون" بهيئة الكتاب، في الإصدار الجديد في سيرة فان ليو وتقاطعاتها مع الحياة في المجتمع المصري طوال عدة عقود من القرن العشرين، من خلال 7 فصول.

وشكل المصور "الأرميني" موقعا مركزيا في عالم الفوتوغرافيا المصرية، منذ الأربعينات من القرن الماضي، وحتى رحيله عن دنيانا عام 2002.

وأنتهى طاهر أيضا من سيناريو فيلم سينمائي يختصر تاريخ وسيرة فان ليو، المصري الأرميني الذي عاش في مصر حياته كلها، وعرف أشهر وأبرز نجوم المجتمع المصري.

ويوافق اليوم الذكرى المئوية لميلاد فنان الفوتوغرافيا الذي عرف بساحر الظلال والضوء.

ولد "ليفون ألكسندر بويادجيان" الشهير بفان ليو في نوفمبر 1921، ونشأ فان ليو في ذروة الفترة التي أعقبت مذابح الأرمن. فهربت أسرته إلى مصر سنة 1925، وعاشت أسرته في الزقازيق ثلاث سنوات قبل أن تنتقل إلى القاهرة عام 1930، حيث عمل الأب في شركة الترام والتحق ليفون بالمدارس الأرمنية، ثم التحق بالجامعة الأمريكية عام 1940ـ غير أنه لم يستكمل دراسته فيها لشغفه بالتصوير الفوتوغرافي.

ووثق فان ليو جزء عزيز من تاريخ مصر بعدسته، التي ألتقطت بورتريهات لعشرات النجوم، منهم الرئيسين محمد نجيب وجمال عبد الناصر، وعميد الأدب العربي  طه حسين، أنور وجدي، داليدا، رشدي أباظة، زبيدة ثروت، سامية جمال، المخرج شادي عبد السلام، شيريهان، والفنان محمد عبد المطلب وعمر الشريف وفاتن حمامة ولبلبة وغيرهم.

لفنان الفوتوغرافيا الشهير فان ليو الكاتب الصحفي مصطفى طاهر مئوية ميلاد أشهر مصوري القاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 مصر طوال القرن العشرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«الصحة» تبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 عامًا بلقاح كورونا

متحدث «الصحة»: نسعى لتطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية 2021

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقًا سياسيًا لإنهاء الأزمة فى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس

هجوم القدس.. قتيل وإصابات فى إطلاق نار على نقطة حرس حدود إسرائيلية