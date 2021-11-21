الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الهندسة الإلكترونية بالمنوفية تحصد المركز الأول في مسابقة Creativa

الفائزين
الفائزين

حصد فريق مشروع "إنجاز" المشترك بين قسم هندسة وعلوم الحاسبات وقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم  بكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية المركز الأول على محافظة المنوفية في مسابقة Creativa وذلك برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار أعضاء الفريق إلى أن الهدف  الأساسى من المشروع هو الحفاظ على المحاصيل الزراعية وتقليل نسبة الفقد في الانتاج.

كما أن فكرة المشروع تقوم على ترشيد استخدام المياه والأسمدة والإمداد بهما بطريقة آلية طبقا لاحتياج المحصول بناء علي المعلومات التي يتم جمعها باستخدام الحساسات المتاحة بالسوق المصري ومعالجتها بأحدث وسائل الذكاء الاصطناعي والنظم الرقمية الحديثة.

وأكد الدكتور أيمن السيد عميره عميد الكلية أن نجاح هذا المشروع وحصوله على المركز الأول ماهو إلا نتاج تعاون مشترك بين أقسام الكلية المختلفة وتبادل الخبرات بين أبناء كلية الهندسة الالكترونية العريقة .

وضم فريق العمل الدكتور أمجد سيد عبد المجيد بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم والدكتور عز الدين بدوى حمدان بقسم هندسة وعلوم الحاسبات والدكتور عبدالله نبيل محمد مصطفى بقسم هندسة وعلوم الحاسبات.

محافظة المنوفية تعاون الاول الاتصالات طريق وزارة إلكتروني الأسمدة وزارة الاتصالات

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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