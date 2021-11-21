متحدث «الصحة»: نسعى لتطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية 2021

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر ما زالت في ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبدالغفار لـ"الدستور"، أنه لا يمكن الحكم على تجاوز مصر ذروة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلا بعد تحقيق ثبات فى معدلات الإصابة اليومية لمدة 5 أيام على الأقل ثم تبدأ فى الانخفاض التدريجي المستمر.

وأشار إلى أن التوسع فى حملات تطعيم المصريين بلقاحات فيروس كورونا، ساهم فى الحد من الزيادات الكبيرة فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والتي حدثت خلال الموجات الثلاث الماضية من الفيروس.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مصر تهدف لتطعيم 40 مليون مواطن بلقاحات فيروس كورونا حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا وما يصاحبها من مضاعفات تصل للوفاة، لافتاً إلى أنه يتم تطعيم حوالى نصف مليون مواطن في المتوسط يوميًا.

وأفاد بأن وزارة الصحة والسكان ضخت ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا فى كل مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظات بخلاف النقاط الثابتة المنتشرة فى أماكن التجمعات ومنها محطات المترو والقطارات والمولات والنوادى.

وأوضح عبد الغفار، أن مصر لديها كل أنواع اللقاحات العالمية والتى تناسب جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى خطتها لتصنيع لقاحات كورونا بمصانع فاكسيرا، بالتوازى مع الجرعات التى يتم توريدها من الخارج.

وأشار إلى أن وزارة الصحة لديها 2000 مركز لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالوحدات الصحية والمستشفيات، وذلك بخلاف النقاط الثابتة المتواجدة في مناطق التجمعات التى شهدت اقبالًا كبيراً من المواطنين، بالإضافة إلى 61 مركزاً بالجامعات المصرية.

وقال إنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 3 ملايين مواطن بالجهاز الإداري للدولة بلقاحات فيروس كورونا.

وقال إن وزارة الصحة اتجهت مؤخرًا للتحرك للمواطنين في أماكن تواجدهم، وذلك بتوفير نقاط ثابتة لتطعيم المواطنين في مناطق التجمعات والتى تشمل محطات المترو والمولات والنوادى، وذلك من خلال أكشاك طبية تابعة لوزارة الصحة.