الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات الوجهي البحري والقبلي اقصاها 90 دقيقة

قطار روسي
قطار روسي

اعلنت السكة الحديد عن التهديدات و تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد الموافق 21  نوفمبر على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير كالتالي:

 

تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد الموافق 21  نوفمبر 2021


 

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة  90 دقيقة

 

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة  / أسيوط مدة50 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 50 دقيقة


 

ثالثاً : خط  بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة70 دقيقة

 

رابعاً : خط  طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة70 دقيقة

 

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السككوأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .

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واوضحت هيئة السكة الحديد، إن التأخيرات التي تشهدها القطارات في الوقت الحالى ترجع اسبابها إلي تطوير المزلقانات حيث يتم تأهيلوتطوير مزلقانات هيئة السكة الحديد وذلك ضمن خطة وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد لرفع كفاءة البنية التحتية لمرفق السكةالحديد نظرا لتهالكه وعدم مواكبته لأساليب التكنولوجية العالمية وهو ما لا يتماشي مع المعدات والجرارات والعربات الجديدة التي وفرتهاالهيئة.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلي أنه بمجرد انتهاء عمليات تطوير المزلقانات وإصلاحات البنية التحتية بمرفق السكة الحديد سيتم إعادةضبط مواعيد القطارات مرة آخري ووصولها فى الموعد المحدد لها وفقا لجداول التشغيل اليومي لها وهو ما سيساعد المواطنين فى الوصول في مواعيدهم وعدم التأخر.

وناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين عدم الانزعاج من تأخيرات القطارات وذلك لان الامر خارج عن ارادة هيئة السكة الحديد وإنها تسعي جاهدة لانهاء تلك التأخيرات في القريب العاجل. 

السكة الحديد تعلن تأخيرات الوجهي البحري السكة الحديد تعلن تأخيرات الوجهي البحري والقبلي البحري والقبلي تأخيرات القطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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