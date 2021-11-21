حبس عصابة غسلت 200 مليون جنيه 4 أيام

قررت جهات التحقيق، اليوم الأحد، حبس عصابة مشكلة من 14 شخصًا من تجار المخدرات لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن التجارة غير المشروعة بتعاملات في البنوك والأنشطة التجارية بلغت قيمتها 200 مليون جنيه في محافظة مطروح لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 14 شخصًا لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح لقيام 5 منهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المحصلة من تجارتهم غير المشروعة بالاشتراك مع باقي المتهمين عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بحسابات وشهادات بنكية، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.