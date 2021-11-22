5 سترات تحتاجها في خزانة ملابسك هذا الشتاء

الشيء الوحيد الذي استمتع به في الشتاء هو ارتداء السترات الواقية ، والسترات سهلة التصميم لأنها تتناسب مع كل شيء، و السترة جلدية ، على سبيل المثال ، ستمنحك نظرة جريئة، وفقا لموقع “ fustany” نرصد مجموعة من السترات التي تحتاجها في خزانة ملابسك لتظل دافئًا وأنيقًا هذا الشتاء 2022 .

سترة البخاخ

لذلك كنا جميعًا نرتدي السترات الواقية عندما كنا أصغر سنًا ونكرهها ، ومع ذلك، فإن السترة المنتفخة هي اتجاه موجود لتبقى، يمكنك اعتباره عنصرًا أساسيًا في هذه المرحلة، لذا إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فقم بإضافته إلى خزانتك، بفضل الألوان الزاهية والأشكال الأكثر جرأة التي تضيف القدر المناسب من الدراما.

يمكنك ارتداء زي بلونين، على سبيل المثال، زي أحادي اللون ثم إقرانه بجاكيت منفوخ وحذاء من نفس اللون، ربما يمكنك إضافة حزام إليها لإضافة بعض الدراما إلى مجموعتك ارتدي الجاكيت المنفوخ مع تنورة وحذاء للحصول على مظهر أكثر أنوثة.

سترة شيرلينج

السترات القطنية صيحة رائجة، وأحد أهم صيحات السترات لهذا العام إذ شوهدت هيلي بيبر وهي ترتديها، فيمكنك المراهنة على أنها اتجاه لأن حس الموضة لدى هذه الفتاة دائمًا على ما يرام.

لإطلالة غير رسمية، ارتدي جاكيت شيرلينج مع الجينز والأحذية، إذا كنت ترغب في ارتداء مجموعة متطابقة ولكن لا تعرف ما الذي يجب أن ترتديه معه، فستكمل سترة شيرلينج مظهرك مظهر آخر يتناسب بشكل جيد مع الجينز واسع الساق هو سترة قصيرة قصيرة.

الأكياس

إنها قطعة الطبقات المثالية للرمي فوق أي شيء تقريبًا، ويمكنك وضع طبقة مزدوجة، مرتديًا كوخًا ثم معطفًا فوقه، وستكون جاهزًا تمامًا لفصل الشتاء.

يمكنك ارتداء الكيس الخاص بك مع تنورة صغيرة وحذاء ؛ انا حقا احب هذه التسريحة. ارتديه مع الجينز المفضل لديك إذا كنت ترتدي الجينز، قم بإقران الكشك المنقوش مع بنطال رياضي لإطلالة مريحة وأنيقة في نفس الوقت.

سترة جلدية كبيرة الحجم

الطراز قديم بعض الشيء ، لكنها عادت هذا الموسم ، لكن مع بعض اللمسات، و الاتجاه السائد هذا الموسم هو ارتداء سترة جلدية كبيرة الحجم.

يمكنك ارتداء الجاكت الجلدي الضخم في زي أحادي اللون مثل هيلي بيبر ، لكن أضف طابعًا مميزًا على مظهرك من خلال ارتداء بنطال مخطط، طريقة أخرى لطيفة لارتدائه هي ارتداء فستان وحذاء محبوك، ارتديه مع هودي لإطلالة كاجوال.

اسكواش سترة

تعود السترات الواقية إلى الظهور بشكل كبير، وارتدائها من المألوف للغاية، إنها خفيفة ، لكنها ستبقيك دافئًا في أيام الشتاء الباردة.

يمكنك ارتداء الجاكيت عند الذهاب إلى المكتب بقميص وسروال لإطلالة كلاسيكية،و يمكنك أيضًا الذهاب إلى الجامعة للحصول على مظهر غير رسمي من خلال ارتداء جاكيت مع سترة بقلنسوة وبنطلون جينز لأنه مظهر مريح، ارتديه مع تنورة إذا كنت تريدين شيئًا انسيابيًا.