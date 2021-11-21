الأمن العام يضبط 176 سلاحا ناريا و263 قضية مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 176 قطعة سلاح ناري، و263 قضية مخدرات وتنفيذ 84902 حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

و أسفرت جهود الحملة عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري وأبيض، وضبط 15 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 20 متهما لـ 10منهم معلومات جنائية، وضبط 5 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتنفيذ 7362 حكما قضائيا متنوعا.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير الـمُرخصة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من محل سكنه ، وبحوزته (بندقية خرطوش- 5 فرد محلى– عدد من الطلقات - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار والهاتف للاتصال بعملائه.

- القبض على تاجر أسلحة في أسيوط

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائه بمحافظتى (المنيا – أسيوط).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، أمكن ضبطه حال ركوبه إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة ، وبحوزته (22 طبنجة – 44 خزينة حديدية فارغة – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وأنه يستخدم السيارة المضبوطة فى نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.