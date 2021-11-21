الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

وزير الخارجية العراقي يطالب بإبعاد ملف المهاجرين العراقيين عن التسييس

فؤاد حسين
فؤاد حسين

طالب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، بإبعاد ملف المهاجرين العراقيين عن التسييس، فيما أعرب وزير الخارجيّة اليونانيّ نيكوس ديندياس عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات بين بغداد وأُثينا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن "وزير الخارجية العراقي، التقى، وزير الخارجيّة اليوناني نيكوس ديندياس، على هامش اجتماعات حوار المنامة 17 والذي تجري أعماله في العاصمة البحرينية المنامة".

وأوضح أن "اللقاء تناول، بحث العلاقات الثنائيّة المُتميِّزة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها، وأهمّية تجسير التعاون عبر خلق فرص من شأنها أن تُحقّق تطلُّعات الشعبين".

وبين الوزير "مُستجدّات الأوضاع السياسيّة في العراق، وآخرها الانتخابات، وكيف تعاملت مُفوضيّة الانتخابات مع الاعتراضات"، مشيرًا إلى أنه "من المُنتظَر أن تُعلَن النتائج النهائيّة في الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ الحراك السياسي باتجاه تشكيل الحُكُومة الجديدة".

وتحدث عن "المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا، ومساعي الحُكُومة لتقديم الدعم والمساعدة لهم، وإعادتهم عبر تسيير رحلات عودة طوعيّة إلى بغداد"، مُشدِّدًا على "ضرورة إبعاد هذا الملف الإنساني عن التسييس".

من جهته، أعرب وزير الخارجيّة اليوناني، عن "اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات بين بغداد وأثينا في ضوء ما يجمع كلا البلدين من مُشترَكات تاريخيّة، وحضاريّة راسخة".

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