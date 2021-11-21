الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدفع بـ8 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بالشرقية

حريق ارشيفية
حريق ارشيفية

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، بعدد 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق اندلع بمصنع، بدائرة مركز منيا القمح، و جاري محاولات السيطرة على الحريق و إخماده.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باندلاع حريق، بمخزن للمواد البلاستيكية، و انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق بمخزن «المغربي»، و دفعت قوات الحماية المدنية، بـ8 سيارات إغطفاء، للسيطرة على الحريق و إخماده.

وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، و حصر التلفيات، و انتداب فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على سبب الحريق.

الشرقية الحماية المدنية امن الشرقية شرطة اليوم خسائر النيابة حريق حماية أمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

الدفع بـ8 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بالشرقية

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

محمد الباز: تعليق الدراسة بـ10 محافظات فقط.. واحذروا الشائعات

محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل العمل بالمصالح الحكومية اليوم

الحكومة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع والتنكيل ضد سكان القدس لتهجيرهم

لليوم الرابع.. مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان العيسوية بالقدس

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى