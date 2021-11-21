الدفع بـ8 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بالشرقية

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، بعدد 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق اندلع بمصنع، بدائرة مركز منيا القمح، و جاري محاولات السيطرة على الحريق و إخماده.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باندلاع حريق، بمخزن للمواد البلاستيكية، و انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق بمخزن «المغربي»، و دفعت قوات الحماية المدنية، بـ8 سيارات إغطفاء، للسيطرة على الحريق و إخماده.

وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، و حصر التلفيات، و انتداب فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على سبب الحريق.