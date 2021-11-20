رئيس الأكاديمية العربية: استئناف الدراسة بالإسكندرية غدا «online»

قرر الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، استئناف الدراسة غدًا الأحد بنظام «online» لجميع الكليات والمراكز بالمقر الرئيسي بالإسكندرية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وأعلن رئيس الأكاديمية العربية، استمرار اليوم الدراسي بالشكل المعتاد في مقار الأكاديمية بالقاهرة والجيزة.

ومن جانبه، قال اللواء بحرى عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إن تقدم الأعمال بالمحطة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للبنية التحتية 88% وتم البدء في أعمال المرافق والمبانى منذ الأول من نوفمبر الحالي، كما تم التعاقد على معظم معدات المحطة وعددها 140 معدة أنواع مختلفة خلال الأشهر الماضية وستبدأ فى الوصول خلال شهري مارس- أبريل المقبلين.

واطلع الوزير على مخطط مراحل التشغيل وأعمال جسم الرصيف وأعمال إنشاء المباني الإدارية والخدمية ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المشغل العالمي للمحطة CMA خلال كل مراحل تنفيذ المحطة.

والعمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لنهو المشروع، في إطار متابعة مشروعات النقل البحري التي يتم تنفيذها في كل الموانئ البحرية المصرية تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواقع العمل في مشروع تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

اجتماع الجمعية العمومية

ثم ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بحضور رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، واللواء صلاح الدين حلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وقيادات وزارتي النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث بدأت أعمال الجمعية العامة العادية هذا العام بعرض تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام المنقضي.

واعتمدت الجمعية، عقد الشراكة الموقع مع الشركة الفرنسية CMA، خلال معرض النقل الذكى 2021 TransMEA في الأسبوع الأول من نوفمبر، والذي بموجبه سيتم إنشاء شركة إدارة وتشغيل لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بنسبة 68% لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ونسبة 32% لشركة CMA CGM، كما تم عرض تقارير مراجعي الحسابات والتصديق على القوائم المالية للشركة وأبدى أعضاء الجمعية العامة تقديرهم مجهودات مجلس الوزراء طوال العام السابق.