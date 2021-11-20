غدًا.. مجلس الشيوخ يعقد جلسة عامة لمناقشة قانون رعاية المسنين

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد جلسة عامة لبحث مشروع قانون رعاية المسنين.

حيث يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب.

فيما التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والوفد المرافق له وبحضور السفير محمد زعزوع القائم بأعمال السفارة المصرية في موسكو، فياتشسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي.

وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون البرلماني بين البلدين إضافة الى استعراض علاقات التعاون القائمة في العديد من المجالات.واشار الى ان المجال البرلماني فى روسيا يقوم على التعددية الحزبية حيث اجتاز خمسة أحزاب عتبة الـ ٥٪؜ من أصوات الناخبين فى الانتخابات الاخيرة ودخلوا الدوما لاول مرة بالاضافة للاحزاب الاخرى.

وتقدم رئيس الدوما بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق لايفاد وفد من مجلس الشيوخ المصري كمراقب للانتخابات البرلمانية الروسية الأخيرة.



من جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن شكره لحفاوة الاستقبال فى مجلس الدوما الروسي، واكد سيادته على ان هذه الزيارة تمكن من تحقيق رغبة الشعبين المصري والروسي في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الدبلوماسية البرلمانية لا سيما فى المجال البرلمانى.

كما قدم التهنئة لرئيس مجلس الدوما على نجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة في روسيا، واوضح ان التجربة البرلمانية المصرية ليست بعيدة عن التجربة الروسية، فالنظام البرلماني المصري قائم على الاحزاب السياسية، وفي مجلس الشيوخ هناك ١٥ حزبا ممثلين فيه وان اكبر تلك الاحزاب حزب مستقبل وطن، كما ان الحياة السياسية في مصر تشهد تجربة رائدة وغير مسبوقة وربما ليس لها مثيل في اي من الدول الاخري الا وهي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تعتمد في تكوينها على الشباب حيث تضم ممثلين شباب عن الأحزاب الى جانب الشباب السياسي المستقل، كما تم انتقاء عدد من كوادر التنسيقية ليشغلوا مناصب رفيعة كنواب المحافظين ومساعدي الوزراء.

كما أشار إلى علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين على مدار التاريخ من خلال عدة مشروعات قومية لعل أبرزها حاليا مشروع محطة الضبعة النووية، واكد على ان دور برلماني البلدين اساسي وجوهري في تدعيم خطوات التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار رئيس مجلس الدوما الى انه وبالرغم من ظروف جائحة كورونا فان التواصل بين البلدين يعد دليل على قوة العلاقات، كما عبر عن أمنيته بأن يلبي دعوة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمشاركة العام المقبل في مؤتمر " تطوير النظام البرلماني" الذي يعقد سنويا في روسيا.

ودعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحاني الروسي لزيارة القاهرة للدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين على المستوى البرلماني.