محافظ الجيزة يقود حملة لشفط مياه الأمطار بالطرق والمحاور

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية بعدد من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الأمطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية شملت أحياء العمرانية والهرم وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور .

حيث قاد محافظ الجيزة مجهودات شفط مياه الأمطار بمحيط جامعة القاهرة وشوارع التحرير والنيل والتحرير والسودان وعاين على الطبيعة الحالة العامة لتلك المحاور .

محافظ الجيزة يتابع مجهودات رفع تراكمات المياه



وأشار المحافظ إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها على مدار اليوم وتتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين مؤكداً على رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد الميداني ومتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول .

وبعث محافظ الجيزة برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدا على التواجد الميداني بالشارع لحين رفع كافة مياه الأمطار ولحين تحسن الأحوال الجوية .

ولفت محافظ الجيزة الى أنه تم الدفع بعدد ٤ شفاطات بكل حي ومركز وعدد ١٦ شفاط للهيئة العامة للنظافة وعدد ٨٥ شفاط من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي و٢ عربات مجهزة لمواجه السيول بالصف وأطفيح و

١٠ ماكينات كيبوتا على عربات صغيرة للتحرك بالمناطق والبؤر الساخنة وعدد ٢ بدال ديزل بطريق اسكندرية الصحراوي مع زيادة الأعداد وتنوع خطط نشر المعدات وفقا لمستويات الأمطار .

محافظ الجيزة يتابع مجهودات رفع تراكمات المياه

كانت قد أعلنت محافظة الجيزة عصر اليوم، نشر معداتها في الشوارع للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار قد تحدث خلال الأسبوع الحالي .

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وذلك في ضوء موجة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد، مصحوبة بهطول أمطار في العديد من المناطق.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم، للتأكد من تسليك "بالوعات" تصريف مياه الأمطار، والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

محافظ الجيزة يتابع مجهودات رفع تراكمات المياه



كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع، لرفع أي تراكمات للأمطار على الفور، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير، وذلك في المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات للمياه، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أي معوقات، وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.