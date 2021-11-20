أمريكا: استهداف الحوثي لمأرب يؤدي إلى التصعيد في باقي أنحاء اليمن

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، الهجوم المتكرر لميليشيا الحوثي على محافظة مأرب.

وذكرت: "الهجوم الحوثي على مأرب يؤدي للتصعيد في مختلف أنحاء اليمن"، وفقا لقناة العربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع اشتداد وتيرة المعارك العنيفة بين الجيش اليمني مسنودة بالقبائل وطيران تحالف دعم الشرعية، وبين الحوثيين، جنوب وغرب مأرب.

قد أعلنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، السبت، استعادة مواقع عسكرية من تحت سيطرة الحوثيين في جبهات القتال الدائرة جنوبي المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة مسنودة بمقاتلات التحالف، من شن هجمات واسعة على عدة مواقع للمليشيا الحوثية في جبهة ذنه، تمكنت خلالها من دحر المليشيا من عدد من المواقع وقتل وجرح وأسر العشرات من عناصرها.

فيما حققت قوات الجيش والمقاومة عدة انتصارات عقب هجوم عكسي نفذته في جبهة أم ريش، من تحرير العديد من المواقع وتكبيد المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة.