السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه الفيوم يتابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار

رئيس مياه الفيوم
رئيس مياه الفيوم يتابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار

أكد المهندس محمد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، على استمرار حالة الاستعداد بكافة قطاعات الشركة، واستمرار متابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بكافة المدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وأشار، إلى متابعة كافة الشكاوى التي ترد إلى الخط الساخن الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والتعامل معها على الفور، مضيفا أنه تم رفع درجة التأهب القصوى بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات بالشركة وغرفة عمليات المحافظة.

كما ناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه حتى تستوعب شبكات الصرف الصحي أكبر قدر من مياه الأمطار.

تداعيات ظروف الطقس غير المستقر

وفي سياق متصل، يتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، تداعيات ظروف الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء الأمس، وعلى تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمة ومجالس المدن، لاستقبال أي شكاوي.

وكشف، أن غرفة عمليات المحافظة قد استقبلت اليوم السبت عدد من البلاغات بشأن سقوط عددًا من أعمدة الإنارة وانقطاع الكهرباء، بمناطق متفرقة بالمحافظة، وتم رفعها والتعامل معها من خلال الفنيين وفرق الكهرباء، كما تم الإبلاغ عن حدوث انسدادات بخطوط الصرف الصحي، وتم التعامل معها من جانب فرق الصرف الصحي.

شكاوى المواطنين

وأشار «التوني» إلى إغلاق طريقي «القاهرة - الفيوم»، والطريق السياحي على بحيرة قارون خلال سقوط الأمطار والعاصفة الترابية اليوم، لافتاً إلى إعادة فتحهما بعد استقرار الأوضاع، مؤكدًا استمرار عمل معدات شركة الفيوم لمياة الشرب والصرف الصحي، والوحدات المحلية لرفع تراكمات المياة من الشوارع، لافتًا الى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام 2168041 و 114 01551572155 واتس اب.

رئيس مياه الفيوم يتابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

محمد الباز: تعليق الدراسة بـ10 محافظات فقط.. واحذروا الشائعات

الحكومة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة

«الموت همًا».. متلازمة القلب المكسور تودي بالحياة

أمريكا: استهداف الحوثي لمأرب يؤدي إلى التصعيد في باقي أنحاء اليمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع والتنكيل ضد سكان القدس لتهجيرهم

لليوم الرابع.. مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان العيسوية بالقدس

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى