رئيس مياه الفيوم يتابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار

أكد المهندس محمد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، على استمرار حالة الاستعداد بكافة قطاعات الشركة، واستمرار متابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بكافة المدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وأشار، إلى متابعة كافة الشكاوى التي ترد إلى الخط الساخن الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والتعامل معها على الفور، مضيفا أنه تم رفع درجة التأهب القصوى بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات بالشركة وغرفة عمليات المحافظة.

كما ناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه حتى تستوعب شبكات الصرف الصحي أكبر قدر من مياه الأمطار.

تداعيات ظروف الطقس غير المستقر

وفي سياق متصل، يتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، تداعيات ظروف الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء الأمس، وعلى تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمة ومجالس المدن، لاستقبال أي شكاوي.

وكشف، أن غرفة عمليات المحافظة قد استقبلت اليوم السبت عدد من البلاغات بشأن سقوط عددًا من أعمدة الإنارة وانقطاع الكهرباء، بمناطق متفرقة بالمحافظة، وتم رفعها والتعامل معها من خلال الفنيين وفرق الكهرباء، كما تم الإبلاغ عن حدوث انسدادات بخطوط الصرف الصحي، وتم التعامل معها من جانب فرق الصرف الصحي.

شكاوى المواطنين

وأشار «التوني» إلى إغلاق طريقي «القاهرة - الفيوم»، والطريق السياحي على بحيرة قارون خلال سقوط الأمطار والعاصفة الترابية اليوم، لافتاً إلى إعادة فتحهما بعد استقرار الأوضاع، مؤكدًا استمرار عمل معدات شركة الفيوم لمياة الشرب والصرف الصحي، والوحدات المحلية لرفع تراكمات المياة من الشوارع، لافتًا الى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام 2168041 و 114 01551572155 واتس اب.