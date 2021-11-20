إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بسبب الأمطار في الإسماعيلية (بالأسماء)

أصيب 12 شخصا في انقلاب سيارة بسبب موجة الطقس السيء على طريق «الإسماعيلية/ القاهرة» الصحراوي، وتم نقلهم إلى مستشفي جامعة قناة السويس في الإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بانقلاب سيارة بوصلة أبو سلطان أمام الصوب الزراعية اتجاه طريق «مصر/ الإسماعيلية» الصحراوي.

أسماء المصابين:

أسفر الحادث عن إصابة محمد صلاح عبد الله 20 سنة، أية محمد محمد 17 سنة، عبد الرحمن عاطف أحمد 16 سنة، مايسة محمد عبد العال 34 سنة، محمد عبد الرحمن محمد 16 سنة، صلاح وجيه عبد الله 16 سنة، مجهول، مريم أحمد محمد 27 سنة، رنا السيد محمد 18 سنة، يوسف وصفي عبد الغني 17 سنة، محمد أمير فوزي 16 سنة، محمد خميس منصور 14 سنة.

ومن جانبه، وجّه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف في الإسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.