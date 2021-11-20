الفلبين تعتزم طرح جرعات معززة ضد كورونا لتحصين العمال المهاجرين قريبًا

تعتزم الفلبين، طرح جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعمال الفلبينيين المهاجرين العاملين في الخارج قريبًا.

وقال المتحدث باسم فرقة العمل المعنية بمكافحة كورونا ريستيتوتو باديلا- وفقا لصحيفة "فلبين ستار"- إن الهدف من القرار هو الحفاظ على ميزتنا التنافسية وكذلك حماية سبل العيش التي تشتد الحاجة إليها للعاملين في الخارج لتأمين انتشار العمالة والتعاقد.

ومع ذلك، لم تحدد الحكومة الفلبينية تاريخ نفاذ لتحصين العمال المهاجرين.

وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، بدأت الفلبين في إعطاء جرعات معززة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

جدير بالذكر أن الحكومة لم تقدم بعد جرعات معززة لعامة السكان.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إنه من المقرر طرح الجرعات المعززة في المجموعات الأخرى ذات الأولوية على أساس نهج تدريجي.

وقد أعلنت الحكومة الفلبينية موافقتها على خطة للسماح بالدخول قريبا للسائحين الأجانب الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في أعقاب تحركات دول جنوب شرق آسيا الأخرى لتخفيف قيود السفر.

ونقلت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية عن بيان لوزارة السياحة، الجمعة، "إن فرقة العمل الخاصة بمكافحة الفيروس وافقت من حيث المبدأ على دخول السائحين الذين تم تطعيمهم بالكامل" من البلدان ذات الحالات المنخفضة من الإصابات".

وشهدت الفلبين، التي تشتهر بأماكن الغوص والجزر الاستوائية، انخفاضا بنسبة 83% في عدد السائحين الأجانب العام الماضي، حيث استقبلت ما يقرب من 1.4 مليون زائر، مقارنة بنحو 8.2 مليون في عام 2019، وتعد اليابان وكوريا الجنوبية والصين أكبر دول يأتي السائحين منها إلى الفلبين.

وقد فرضت السلطات الفلبينية بعضا من شروط دخول الأجانب، وتعد الأكثر صرامة في آسيا أثناء الوباء، وكانت واحدة من أكثر البلدان تضررا في المنطقة من حيث حالات الإصابة والوفيات والخسائر الاقتصادية.

وقالت وزيرة السياحة برناديت رومولو بويات “السماح للسائحين من البلدان أو المناطق الخضراء "ذات معدلات إصابات ووفيات منخفضة" التي تم تطعيم غالبية السكان بها، سيساعد بشكل كبير في جهودنا للتعافي".