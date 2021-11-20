السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين: الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا راسخة في مختلف المجالات

البحرين
البحرين

أكدت مملكة البحرين اليوم السبت، أن الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا راسخة في مختلف المجلات.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحرين نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، مع ستيفن لافجروف، مستشار الأمن القومي للمملكة المتحدة، وريتشارد مور رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية، ووفد مرافق، على هامش انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقال ولي العهد البحريني، إن "ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من شراكة استراتيجية راسخة في مختلف المجالات تستند إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين"، مشيرًا إلى ما وصلت إليه أوجه التعاون من مستويات متقدمة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، كما أشار إلى دور المملكة المتحدة في حفظ الأمن والاستقرار
بالمنطقة.

وأكد ولي العهد البحريني، حرص بلاده على مواصلة تطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك مع المملكة المتحدة "بما يجسد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين".

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية "بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويخدم المصالح المشتركة"، إلى جانب استعراض المحاور التي تطرق إليها منتدى حوار المنامة.

كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.

مملكة البحرين بريطانيا البحرين ولي العهد البحرين مستشار الأمن القومي للمملكة المتحدة الخارجية البريطانية

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