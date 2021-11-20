السبت 20 نوفمبر 2021
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مصر

تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ56 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 71 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

وقال الوزير،  إن المستحقات بلغت 135 ألفًا و990 دولارًا، أي ما يعادل 2 مليون و130 ألف جنيه مصري تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة. 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقًا، تم تحويل القائمة الـ55 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو  166 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، والتي بلغت 188 ألفًا و 170 دولارًا ،أى ما يعادل 2 مليون و950 ألف جنيه مصري تقريبًا.

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن الملحق العمالي مكتب التمثيل العمالي بالأردن موقع وزارة القوى العاملة

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