وزير خارجية تونس يؤكد أهمية الاستفادة من تطوير كوبا للقاحات كورونا

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أهمية الاستفادة من تطوير كوبا لعدة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية، مساء اليوم الجمعة، خلال لقاء الجرندي سفيرة كوبا الجديدة بتونس مريام مارتينز لوريل التي سلمته نسخة من أوراق اعتمادها.

وبحث الجرندي مع السفيرة الجديدة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تعتبر كوبا رائدة فيها.

وأعرب الجرندي عن تمنياته لرئيسة البعثة الكوبية بتونس بالتوفيق في عملها، مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير كافة الظروف الكفيلة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.

وتناول اللقاء إمكانيات التعاون الواعدة التي يمكن استكشافها في كل من البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية وأهمية تكثيف الاتصالات بين الوزارات والهياكل التونسية والكوبية المعنية لتطوير مجالات التعاون وإثرائها.

من جانبها، أشادت السفيرة الكوبية بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، مؤكدة ترحيب سلطات بلادها بكافة المساعي والمبادرات الرامية إلى الرفع من مستوى التعاون الثنائي في العديد من المجالات على غرار الصحة والصناعات الدوائية والسياحة والثقافة والرياضة.

كما أشادت السفيرة الكوبية بمواقف تونس في المحافل الدولية بخصوص العديد من المسائل والقضايا لاسيما تلك التي تهم الدول النامية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.